"Донбасс" подготовил промо-ролик накануне старта в плей-офф УХЛ

В четверг 8 марта "Донбасс" стартует в плей-офф раунде второго сезона Украинской хоккейной лиги.

Предлагаем вашему вниманию промо ролик ХК "Донбасс", посвященный старту дончан в решающем этапе чемпионата сезона-2017/18.

Напомним, что четвертьфиналы будут состоять из двух матчей в каждой из серий. В полуфинал пройдет команда с лучшей разницей заброшенных и пропущенных шайб в каждой паре. При ничейном счете в отдельном матче четвертьфинальной стадии плей-офф овертайм или серия послематчевых буллитов не проводятся. В случае ничейного исхода по сумме двух матчей четвертьфинала, команды будут играть 20-минутные овертаймы до определения победителя противостояния.

Результаты первых матчей: "Кременчук" – "Волки" – 5:1, "Динамо" – "Галицкие Львы" – 2:2.

"Донбасс" и "Белый Барс" автоматически попадают в полуфинал плей-офф. Серии этой стадии пройдут до трех побед одной из команд. Первый, второй, а также в случае необходимости пятый матчи будут сыграны на площадках дончан и белоцерковцев соответственно.

В финальной серии плей-офф УХЛ сыграют до четырех побед одной из команд.

Итоги регулярного чемпионата УХЛ: 965 шайб, чехарда в Броварах и рекордная серия

А еще чемпионат открыл много новых имен. Глеб Кривошапкин, Владислав Гурко, Дмитрий Халин, Алексей Сиротенко, Александр Фирсов и многие другие дебютировали на взрослом уровне с места в карьер, быстро завоевав ведущие места в составе своих команд: рейтинг лучших молодых хоккеистов Украины.