"Донбасс" получил от "Кременчуга" пять шайб в чемпионате Украины и проиграл лидеру

Донецкая команда осталась на третьем месте, а коллектив с Полтавщины укрепил свое лидерство

"Кременчуг" разгромил "Донбасс"

Ожидавшийся с нетерпением матч Украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и "Кременчугом" завершился фиаско хозяев. В Дружковке подопечные Сергея Витера пропустили пять шайб, забросив в ответ лишь одну – 1:5. Ранее мы писали: "И такое бывает! "Донбасс" и "Днепр", сыграли без голов".

"Кременчуг" решил исход противостояния в свою пользу еще в первом периоде, когда воспользовался удалениями и забросил три шайбы в большинстве. Во второй 20-минутке соперники обменялись голами, а в концовке "Донбасс" получил пятую пробоину – снаряд влетел в уже пустые ворота, когда хозяева сняли вратаря в надежде отыграть хотя бы еще один гол.

Читайте также и смотрите: Не ловите шайбу ртом: хоккеисту "Флориды" выбили девять зубов

Реклама

В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона

Таким образом, "Донбасс" отстал от дуэта лидеров, а "Кременчуг" укрепился на первой позиции. Правда, херсонский "Днепр" не оставляет надежд догнать команду с Полтавщины – вчера он разгромил харьковское "Динамо" (12:0).

Смотрите сюжет, как порой в хоккее в украинском чемпионате в ход идут кулаки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама