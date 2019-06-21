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"Донбасс" получил право проведения второго раунда Континентального кубка-2020

21 июня, 13:41

Матчи хоккейного еврокубка пройдут в Броварах в октябре

Фото: ХК "Донбасс"

В пятницу, 21 июня, в венгерском Будапеште состоялась встреча представителей клубов-участников Континентального кубка IIHF сезона-2019/20. На совещании были утверждены окончательные составы групп. Семикратный чемпион Украины донецкий "Донбасс" стартует со второго этапа.

После успешного проведения турниров Континентального кубка в Донецке, впервые с 2013 года хоккейный клуб "Донбасс" получил право проведения раунда клубного турнира IIHF. На встрече интересы украинской стороны представляли генеральный директор ХК "Донбасс" Федор Ильенко и исполнительный директор УХЛ Алексей Брага.

Матчи второго раунда группы C Континентального кубка-2020 пройдут с 18 по 20 октября на льду арены "Терминал" в Броварах.

Второй раунд. Группа С:

1. "Мого" (Рига, Латвия)

2. "Донбасс" (Донецк, Украина)

3. "Корона" (Брашов, Румыния)

4. Победитель группы А

Ранее мы писали, что автор первой шайбы "Донбасса" в КХЛ вернулся в украинский клуб. Евгений Белухин спустя пять лет возвращается в хоккейный клуб "Донбасс".

Также мы писали, что финский журналист съел газету, в которой прочил своей сборной провал на победном чемпионате мира. Филип Саксен предрекал команде Суоми четвертьфинал, а она взяла "золото" турнира, одолев в финале Канаду.


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Тег хоккей, ХК Донбасс, Континентальный кубок

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Источник:

ХК "Донбасс"

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