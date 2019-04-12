"Донбасс" уверенно обыграл "Днепр" и в седьмой раз стал чемпионом Украины

Ударный второй период помог дончанам завоевать золотые медали чемпионата

ХК Донбасс. Фото: ХК "Донбасс"

12 апреля в Дружковке состоялся пятый поединок финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги между донецким "Донбассом" и херсонским "Днепром". Напомним, что до этого матча дончане вели в серии 3:1 и только одна победа отделяла их от чемпионского титула.

Матч донецкий клуб начал с активного прессинга – большую часть игрового времени "Донбасс" проводил в зоне противника, атакуя ворота Олега Петрова. Такой настрой фактически сразу вылился в шайбу от Владимира Романенко, который от синей линии прошил голкипера "щук" и открыл счет в матче.

Во втором периоде херсонцы существенно активизировались в атаке, однако распечатать ворота Богдана Дьяченко у них так и не вышло. В свою очередь, команда Сергея Витера еще трижды отличилась в воротах противника – по шайбе на свой счет записали Максим Разумов, Виталий Лялька и Илья Коренчук.

Только на последних минутах второй двадцатиминутки "Днепр" смог размочить счет и Кирилл Бондаренко записал себе в актив первую шайбу херсонцев в этом матче.

В заключительном отрезке встречи команды не смогли отметится заброшенными шайбами, однако по накалу страстей и обоюдоострой борьбе третий период соответствовал принципиальности всей финальной серии.

Таким образом, "Донбасс" со счетом в серии 4:1 завоевывает седьмой в истории клуба чемпионский титул, а "Днепр" в дебютном для команды сезоне становится обладателем серебряного комплекта наград.

"Донбасс" – "Днепр" 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Счет в серии: 4:1

Шайбы 1:0 Романенко (Сильницкий, Мазур, -больш.), 5:29; 2:0 Разумов (Сильницкий), 27:04; 3:0 Лялька (Захаров, -больш.), 29:29; 4:0 Коренчук (Лялька, Гончаров, -меньш.), 35:09; 4:1 Бондаренко (Пугачев, -больш.), 37:10;

"Донбасс": Дьяченко (Костенко); Сильницкий – Романенко, Гончаров – Игнатенко, Жовнир – Григорьев, Воронин – Александров; Лялька – Мазур – Коренчук, Разумов – Захаров – Никифоров, Пуголовкин – Карпенко – Костиков, Мостовой – Денискин.

"Днепр": Петров (Сурканов); Белоусов – Шулешов, Афанасьев – Пугачев, Матвиенко – Декало; Ромащенко – Черемнов – Жвачкин, Янишевский – Бондаренко – Дунаев, Коваленко – Макарицкий – Золтухин, Зык;

Ране мы писали про гол года в НХЛ: хоккеист зубами забросил шайбу в ворота соперников. Джо Павелски помог "Сан-Хосе" обыграть "Вегас" в первом матче плей-офф.

Ранее мы рассказывали, как мотивационная речь тренера "Коламбуса" помогла его игрокам установить историческое достижение. "Коламбус" на выезде победил "Тампу Бэй" со счетом – 4:3. И стал шестым в истории плей-офф клубом, выигравшим матч у победителя регулярного чемпионата после того, как отыграл не менее трех шайб.

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