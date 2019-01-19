"Донбасс" выиграл битву за второе место в УХЛ: два хоккеиста забросили по 4 шайбы

Виталий Лялька и Николай Киселев забросили по четыре шайбы, а "Донбасс" на выезде обыграл "Кременчук" со счетом 9:4

"Донбасс" обыграл "Кременчук" на выезде. Фото: uhl.com.ua

"Донбасс" выиграл битву за второе место в УХЛ: два хоккеиста забросили по 4 шайбы //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/376/322/5c4376322539d.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/376/322/5c4376322539d.jpg 2019-01-19T21:10:52+02:00 Хоккей Виталий Лялька и Николай Киселев забросили по четыре шайбы, а "Донбасс" на выезде обыграл "Кременчук" со счетом 9:4

В Кременчуге матчем за второе место в турнирной таблице между "Кременчуком" и "Донбассом" продолжился 31 тур Украинской хоккейной лиги (УХЛ).Успех в этом матче "Донбасс" обеспечил себе еще на стартовых минутах встречи – на 29 секунде быструю шайбу в ворота "горожан" отправил Виталий Лялька, а спустя две минуты отличился Владислав Гончаров. До середины первого периода, благодаря шайбам Виктора Захарова и того же Виталия Ляльки, "Кременчук" "горел" 0:4 и до первой сирены так и не смог отыграться.

Второй период команда Александра Савицкого начала более активно, что отобразилось на табло – Николай Киселев вернул в игру свою команду. Однако, такой расклад не пришелся по душе донецкому клубу и подопечные Сергея Витера еще трижды поразили ворота Никиты Гордюшина.

Таким образом, Виталий Лялька записал себе в актив еще две шайбы и оформил покер, а также свой сольный проход реализовал Александр Костиков. На эти шайбы "горожане" смогли ответить еще одним голом от Николая Киселева, но разница в счете была недосягаемой для гостей площадки.

Заключительный отрезок встречи прошел более спокойно и чувствовалась усталость у игроков обеих команд. Однако это не помешало каждому из клубов еще по два раза отличиться в воротах противника. Сначала Илья Коренчук и Виталий Кирющенков дважды за 30 секунд огорчили Никиту Гордюшина, а под завесу встречи еще две шайбы забросил Николай Киселев и поставил точку в этом матче.

Стоит отметить, что в этом матче Виталий Лялька и Илья Коренчук записали себе в актив по 5 очков – 5 (4+1) и 5 (1+4) соответственно, а все четыре шайбы "горожан" забросил лучший бомбардир УХЛ Николай Киселев.

Победа 9:4 и "Донбасс" возвращает себе вторую строчку в турнирной таблице, обогнав "горожан" на два очка. Ранее сегодня лидер чемпионата Украины по хоккею с трудом обыграл главного аутсайдера: "Днепр" в непростом поединке на своем льду одолел"Ледяных Волков".

"Кременчук" – "Донбасс" 4:9 (0:4, 2:3, 2:2)

Шайбы: 0:1 Лялька, 0:29; 0:2 Гончаров (Захаров, Кирющенков), 3:05; 0:3 Захаров (Коренчук), 7:06; 0:4 Лялька (Мазур, Коренчук), 7:41; 1:4 Киселев (Хришпенц, Зайцев – больш.), 20:52; 5:1 Лялька (Романенко, Коренчук – больш.), 27:43; 2:5 Киселев (Грицких), 12:05; 2:6 Лялька (Сильницкий, Коренчук – больш.), 36:44. 2:7 Костиков, 39:41; 2:8 Коренчук (Лялька), 56:11; 2:9 Кирющенков (Захаров, Костиков), 56:32; 3:9 Киселев (Фурса, Зайцев), 58:18; 4:9 Киселев (Грицких – больш), 59:17.

Напомним, что женская сборная Украины по хоккею выиграла все матчи отбора на ЧМ-2020. Украинские хоккеистки выступят в Дивизионе II В мирового первенства.

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