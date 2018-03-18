"Донбасс" выиграл первый матч финальной серии УХЛ

Сегодня на Ледовой арене "Альтаир" стартовала финальная серия второго сезона Украинской хоккейной лиги – "Донбасс" принимал "Кременчук".

Матч полностью оправдал все ожидания, подарив всем зрителям классную борьбу двух равных коллективов – долгое время защита явно превосходила нападение. Это равенство, помноженное на высокий уровень ответственности, привело к значительному количеству удалений у обеих команд. Именно при игре в формате "4 на 4" и случился первый гол финала – форвард Андрей Денискин откликнулся на передачу Дмитрия Игнатенко и вывел "Донбасс" вперед.

Вторая двадцатиминутка стала логичным продолжением первой – скоростная игра с обилием силовой борьбы. При в целом равной игре на первый план вышло противостояние на трибунах – гостевой сектор "горожан" и фан-сектор донецкой команды в течение всего матча гнали своих любимцев вперед, задавая нужный уровень всему матчу. А в концовке периода свое слово вновь сказал "Донбасс" – Ярослав Свищев здорово доработал в центральной зоне и пустил к воротам Виталия Власенко Вадима Мазура, который в ближнем бою переиграл голкипера и удвоил преимущество дончан.

Заключительный отрезок встречи был последней возможностью для "Кременчука" зацепиться за результат в первом матче финала, однако на этот раз подопечные Александра Савицкого пропустили еще в первой половине периода – Андрей Денискин, Виктор Захаров и Виталий Лялька на троих "разобрали" защиту "горожан" и забили первый гол "Донбасса" в финале в большинстве. Андрей Денискин, в свою очередь, записал на свой счет дубль.

Таким образом, по разу отметившись забитыми голами в каждом из периодов и сохранив свои ворота "на замке", подопечные Сергея Витера, как и в прошлом сезоне, стартовали в финальной серии с победы. Напомним, что второй матч финальной серии состоится уже 20 марта. Встреча вновь пройдет на Ледовой арене "Альтаир".

"Донбасс" – "Кременчук" – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Счет в серии – 1:0

Шайбы: 1:0 Денискин (Игнатенко), 15:23, 2:0 Мазур (Свищев), 36:48, 3:0 Денискин (Захаров, Лялька – больш.), 46:58.