"Донбасс" вырвал победу в овертайме, а судью полоснули по лицу лезвием

В Дружковке завершился второй матч полуфинальной серии УХЛ между "Донбассом" и херсонским "Днепром". Напомним, что в первом поединке херсонцы неожиданно переиграли дончан. Но в этот раз команда Сергея Витера таки вырвала победу, забросив на одну шайбу больше соперника – 2:1. И сравняла счет в серии.

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Первые десять минут встречи остались за "Донбассом". Игроки донецкого клуба чаще бросали по воротам Хомутова, заставляя его демонстрировать свое мастерство, но открыть счет так и не смогли. А под конец периода "Днепр" выровнял игру и ответил несколькими опасными атаками. Но Трифонов также был надежен в воротах.

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А на 12-й минуте матча произошел эпизод, который едва не привел к трагедии. Силовой прием игрока "Донбасса" Кутугина на капитане гостей Жвачкине привел к падению последнего. А в падении хоккеист лезвием конька прошелся по лицу судьи, который тут же покинул лед. Арбитра осмотрел врач и, к счастью, все обошлось.

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Дончане вышли вперед на 31-й минуте встречи стараниями Ляльки. Форвард удачно сыграл на добивании, после зрелищного сэйва Хомутова. На волне успеха хозяева понеслись вперед, чтобы быстренько забить и второй гол. Но херсонские хоккеисты выдержали это давление и за три минуты до конца периода, удачно реализовали большинство. Вишняков отдал на Гасникова, а тот мастерски забросил шайбу в ближний угол – 1:1.

"Донбасс" – "Днепр" / Фото: ХК "Донбасс" В тренде В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"

Третий период матча начался на встречных курсах с опасными моментами у обоих ворот. Однако вскоре игроки "Донбасса" захватили инициативу и имели немало возможностей выиграть еще в основное время. Однако выше всяких похвал играл вратарь херсонцев. И только в овертайме дончане таки дожали "Днепр" – провели быструю контратаку, которую завершил Казаковцев – 2:1. Серия продолжится 6 сентября.

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"Донбасс" – "Днепр" 2:1 ОТ

(0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: 1:0 Лялька (Буценко), 30:08; 1:1 Гасников (Макаров – Вишняков), 36:16; 2:1 Казаковцев (Туркин), 61:08

Счет в серии – 1:1.

Ранее мы писали о скандале в украинском хоккее: юниорскую команду "Донбасс" лишили шансов сразиться за "золото". Игроки и болельщики клуба требуют возобновить справедливость и дать возможность побороться за медали.

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