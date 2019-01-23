"Донбасс" вышел на первое место по заброшенным шайбам в меньшинстве

Донецкий клуб разгромил харьковское "Динамо" в матче УХЛ

Дончане добыли выездную победу. Фото: uhl.com.ua

"Донбасс" вышел на первое место по заброшенным шайбам в меньшинстве //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8cd/5e1/5c48cd5e1d1ce.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8cd/5e1/5c48cd5e1d1ce.jpg 2019-01-23T22:24:07+02:00 Хоккей Донецкий клуб разгромил харьковское "Динамо" в матче УХЛ

В Харькове состоялся матч 32-го тура Украинской хоккейной лиги, в котором "Донбасс" обыграл "Динамо". Команды выдали примерно равный первый период, но забросить смог только "Донбасс". Дмитрий Игнатенко отправил шайбу между щитков Владислава Гурко, реализовав быструю атаку.

Переломным стал второй период, в котором команде Сергея Витера удалось забросить 5 безответных шайб. Стоит отметить, что начали вторую 20-минутку гости с двух удалений, которые стали результативными именно для них – два гола в меньшинстве вывели "Донбасс" на первое место в УХЛ по этому показателю – 10 шайб в меньшинстве в сезоне.

В третьем периоде хозяевам удалось забросить шайбу престижа в ворота Богдана Дьяченко, но на итоговый результат это не повлияло. "Донбасс" добыл 16-ю победу подряд и вторую разгромную кряду.

"Динамо" – "Донбасс" – 1:6 (0:1, 0:5, 1:0)

Шайбы: 0:1 – Игнатенко (Пуголовкин, Костиков) – 15:12, 0:2 – Смирнов - 22:39 (мень.), 0:3 – Лялька (Коренчук) – 25:59 (мень.), 0:4 – Денискин (Свищев) – 29:01, 0:5 – Романенко (Лялька, Коренчук) – 39:21, 0:6 – Александров (Костиков, Захаров) – 39:32, 1:6 – Бабчук (Максименко, Худяков) – 41:44.



В другом матче дня "Белый Барс" разгромил "Ледяных Волков".

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