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"Донбасс" вышел вперед в финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги

Сегодня, 21:56

Ударный третий период позволил "Донбассу" обыграть "Днепр" на выезде и повести в финальной серии УХЛ

"Донбасс" на выезде обыграл "Днепр" и повел 2:1 в финальной серии плей-офф УХЛ
"Донбасс" на выезде обыграл "Днепр" и повел 2:1 в финальной серии плей-офф УХЛ. Фото: uhl.com.ua
"Донбасс" вышел вперед в финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a47/b6d/5caa47b6d70a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a47/b6d/5caa47b6d70a5.jpg Хоккей Ударный третий период позволил «Донбассу» обыграть «Днепр» на выезде и повести в финальной серии УХЛ

В воскресенье в Херсоне состоялся третий поединок финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и "Днепром". Напомним, что до этого поединка счет в серии составлял равные 1:1.

По традиции финальных матчей между "Донбассом" и "Днепром" первый период был безголевым для обеих команд. Клубы больше присматривались к друг другу и не спешили атаковать ворота противника.

Вторая двадцатиминутка, хоть и подарила болельщикам массу опасных и ярких моментов, однако и тут клубы не смогли открыть счет и прошить голкиперов. К слову, именно надежная игра Олега Петрова и Богдана Дьяченко во многом обеспечила нули на табло по итогам первых двух периодов.

Прервать голевое молчание дончане смогли на самом старте третьего периода, когда сначала Юрий Сильницкий открыл счет в матче, а спустя две минуты Евгений Никифоров отправил шайбу точно между ног Олега Петрова и оформил неплохую заявку на победу в этом матче.

И хоть Андрей Жвачкин смог отыграть одну шайбу и сократить отставание "Днепра" до минимума, однако сравнять счет у "щук" не хватило сил. "Донбасс", в свою очередь, сумел воспользоваться пустыми воротами херсонцев на последних секундах встречи и Евгений Никифоров оформил дубль, сняв все вопросы о победителе матча.

Таким образом эта победа позволяет команде Сергея Витера выйти вперед в финале плей-офф УХЛ. Напомним, что следующий матч финальной серии состоится 9 апреля в 19:00.

"Днепр" – "Донбасс" 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
Шайбы: 0:1 Сильницкий (Пуголовкин – больш.), 40:24; 0:2 Никифоров (Захаров, Манукян), 42:42; 1:2 Жвачкин (Золотухин), 51:24; 1:3 Никифоров (Манукян), 59:18

Напомним, что во втором матче финальной серии 4 апреля "Донбасс" на своем льду обыграл "Днепр" со счетом 3:1.

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Тег ХК Донбасс, УХЛ, плей-офф УХЛ, Днепр Херсон

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uhl.com.ua

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