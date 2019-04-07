"Донбасс" вышел вперед в финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги
Ударный третий период позволил "Донбассу" обыграть "Днепр" на выезде и повести в финальной серии УХЛ
В воскресенье в Херсоне состоялся третий поединок финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и "Днепром". Напомним, что до этого поединка счет в серии составлял равные 1:1.
По традиции финальных матчей между "Донбассом" и "Днепром" первый период был безголевым для обеих команд. Клубы больше присматривались к друг другу и не спешили атаковать ворота противника.
Вторая двадцатиминутка, хоть и подарила болельщикам массу опасных и ярких моментов, однако и тут клубы не смогли открыть счет и прошить голкиперов. К слову, именно надежная игра Олега Петрова и Богдана Дьяченко во многом обеспечила нули на табло по итогам первых двух периодов.
Прервать голевое молчание дончане смогли на самом старте третьего периода, когда сначала Юрий Сильницкий открыл счет в матче, а спустя две минуты Евгений Никифоров отправил шайбу точно между ног Олега Петрова и оформил неплохую заявку на победу в этом матче.
И хоть Андрей Жвачкин смог отыграть одну шайбу и сократить отставание "Днепра" до минимума, однако сравнять счет у "щук" не хватило сил. "Донбасс", в свою очередь, сумел воспользоваться пустыми воротами херсонцев на последних секундах встречи и Евгений Никифоров оформил дубль, сняв все вопросы о победителе матча.
Таким образом эта победа позволяет команде Сергея Витера выйти вперед в финале плей-офф УХЛ. Напомним, что следующий матч финальной серии состоится 9 апреля в 19:00.
"Днепр" – "Донбасс" 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
Шайбы: 0:1 Сильницкий (Пуголовкин – больш.), 40:24; 0:2 Никифоров (Захаров, Манукян), 42:42; 1:2 Жвачкин (Золотухин), 51:24; 1:3 Никифоров (Манукян), 59:18
Напомним, что во втором матче финальной серии 4 апреля "Донбасс" на своем льду обыграл "Днепр" со счетом 3:1.
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