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"Донбасс" забил Трусу трижды, но проиграл: обзор битвы с фаворитом Континентального кубка

15 ноября, 18:24

Украинский чемпион дважды отыгрывался, однако в овертайме белорусы склонили чашу весов в свою пользу

Украинский хоккейный клуб "Донбасс", показав характер, все же проиграл белорусскому "Неману" в стартовом матче полуфинального раунда Континентального кубка в Кракове.В своем первом поединке за выход в Суперфинал дончане дважды по ходу встречи уступали с разницей в две шайбы – 0:2 и 1:3. Но голы Евгения Белухина, Айнарса Подзиньша и Виктора Захарова в ворота голкипера "Немана" Виталия Труса помогли подопечным Сергея Витера не проиграть в основное время.

Однако в овертайме "Донбасс" подвел автор двух результативных передач, опытнейший Клэй Уилсон. Он заработал удаление, а "Неман" во второй раз в матче реализовав большинство, все-таки добыл победу.

Таким образом "Донбасс" взял одно очко в игре с главным фаворитом турнира и готовится к играм с казахстанским "Бейбарысом" в субботу и польской "Краковией" в воскресенье. Напомним, что в финал Континентального кубка пройдут две лучшие команды по итогам турнира в Кракове.

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Континентальный кубок. Третий раунд. Группа F

"Неман" – "Донбасс" 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

1:0 – Левша (Ремезов) – 01:58,

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2:0 – Степанов (Ремезов – бол.) – 09:02,

2:1 – Белухин (Матерухин) – 24:15,

3:1 – Варивончик – 41:23,

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3:2 – Подзиньш (Карпенко, Уилсон) – 49:53,

3:3 – Захаров (Костиков, Уилсон) – 54:24,

4:3 – Ремезов (Кислый – бол.) – 62:09

Вратари: Трус – Горячевских

Как мы писали ранее, популяризации хоккея в Украине способствует сексапильная телеведущая – жгучая шатенка Марина Машкина, которая в своем Instagram радует болельщиков яркими фотографиями.

Марина Машкина – ведущая передачи про хоккеистов

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хоккей ХК Донбасс Континентальный кубок Неман Гродно

Источник: XSport

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