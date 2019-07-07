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Два хоккеиста избили мужчину возле ночного клуба: у того травмы шеи, челюсти и ребра

7 июля, 19:48

Молодые американские хоккеисты повздорили с неизвестным мужчиной у ночного клуба из-за из-за оплаченного счета

Сонни Милано
Сонни Милано. Фото: Getty Images

Два хоккеиста клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) попали в скандальную ситуацию: их обвиняют в нападении на человека. Как сообщает New York Post, нападающий "Колорадо Эвеланш" Эй Джей Грир и форвард "Коламбус Блю Джекетс" Сонни Милано задержаны полицией за драку у ночного клуба в Нью-Йорке.

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Конфликт разгорелся из-за оплаченного в клубе счета. Хоккеисты спорили на улице с неизвестным мужчиной, началась драка. Подвергшийся нападению хоккеистов мужчина получил травмы шеи, челюсти, ребра и бицепса. Мужчина вызвал полицию, однако отказался от медицинской помощи. Спортсменов доставили в полицию и предъявили обвинение.

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В сезоне-2018/19 22-летний Грир провел 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (1+1) очка. 23-летний Милано набрал 1 (1+0) в 8 матчах.

Мы ранее писали, что "Сент-Луис Блюз" победил "Бостон Брюинз" в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.


Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

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Тег драка, НХЛ, хоккеист

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