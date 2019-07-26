Эпидемия смертей в спорте: в России погиб хоккеист после драки в кафе

После драки потерпевший обратился за помощью в больницу, но спасти спортсмена не удалось

Молодежный чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IB пройдет в Киеве в декабре 2019 года. Фото: Reuters

Российский хоккеист Никита Воропаев скончался в реанимации после драки с посетителем кафе, об этом сообщал начальник отдела информации УМВД по Тамбовскому региону. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что он получил травму недалеко от кафе. 27-летний Воропаев выступал в Ночной хоккейной лиге Тамбовской области.

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Выяснилось, что у него возник конфликт с посетителем кафе, переросший в драку. После того, как Воропаев получил травмы, он пошел домой, где ему стало плохо. Позже Воропаев обратился в больницу, вернулся домой, где его состояние ухудшилось, после чего хоккеист попал в реанимацию, где 25 июля скончался.

Полицейские установили второго участника конфликта – это местный житель 1998 года рождения. По данным полиции, посторонних предметов в драке молодые люди не применяли.

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Напомним, накануне 28-летний Дадашев ушел из жизни в США в результате травм,полученных в бою против пуэрториканца Сабриэля Матиаса 20 июля. После поединка россиянин перенес трепанацию черепа и был введен в медикаментозную кому. Высказывались прогнозы, что Дадашев еще сможет вернуться к нормальной жизни, однако они не оправдались. На профессиональном ринге он провел 14 боев, поражение от Матиаса было первым в его карьере.

А вчера стало известно, что в России по неизвестной причине скончался еще один боксер. Артем Игнатьев становился серебяным призером чемпионате мира среди юниоров в весовой категории до 51.

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