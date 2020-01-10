Есть новый рекорд: в Украинской хоккейной лиге забросили самую быструю шайбу в истории

Владимир Алексюк улучшил достижение Андрей Татаренко на две секунды

Владимир Алексюк / Фото: uhl.com.ua

В матче 26-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Белым Барсом" и "Кременчуком" (4:10) был поставлен уникальный рекорд в нашем хоккее. Защитник "барсов" Владимир Алексюк забросил самую быструю шайбу в истории Украинской хоккейной лиги, мощно забив гол от синей линии в ворота Вячеслава Новицкого на 11-й секунде поединка.

Отметим, что предыдущий рекорд был поставлен в январе 2017 года, когда в матче между "Кривбассом" и "Дженералз" на 13 секунде матча отличился Андрей Татаренко.

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Ранее мы писали, что в матче НХЛ вратарь-гигант забил шайбу года "парашютом" через все поле. Финский голкипер "Нэшвилл Предаторз" Пекка Ринне сотворил шедевр в игре с "Чикаго Блэкхоукс".

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