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Есть новый рекорд: в Украинской хоккейной лиге забросили самую быструю шайбу в истории

10 января, 13:58

Владимир Алексюк улучшил достижение Андрей Татаренко на две секунды

Владимир Алексюк

Владимир Алексюк / Фото: uhl.com.ua

В матче 26-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Белым Барсом" и "Кременчуком" (4:10) был поставлен уникальный рекорд в нашем хоккее. Защитник "барсов" Владимир Алексюк забросил самую быструю шайбу в истории Украинской хоккейной лиги, мощно забив гол от синей линии в ворота Вячеслава Новицкого на 11-й секунде поединка.

Отметим, что предыдущий рекорд был поставлен в январе 2017 года, когда в матче между "Кривбассом" и "Дженералз" на 13 секунде матча отличился Андрей Татаренко.

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Ранее мы писали, что в матче НХЛ вратарь-гигант забил шайбу года "парашютом" через все поле. Финский голкипер "Нэшвилл Предаторз" Пекка Ринне сотворил шедевр в игре с "Чикаго Блэкхоукс".

Как мы писали ранее, хоккейный клуб после рекордной серии поражений уволил автобус. Правда, необычный тренерский ход минского "Динамо" не помог команде выбраться из трудного положения.

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Также мы писали, что сборная Украины узнала всех соперников по олимпийской квалификации. Наши хоккеисты сыграют в Казахстане с 6 по 9 февраля с тремя командами.

Смотрите, как в киевском Дворце спорта пели гимн перед матчем юниорской сборной Украины:

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Белый барс чемпионат Украины по хоккею ХК Кременчук Украинская хоккейная лига

Источник: uhl.com.ua

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