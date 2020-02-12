"Это был сердечный приступ": названа причина падения со скамейки легенды мирового хоккея

Джей Боумистер / Фото: Getty Images

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"Сент-Луис Блюз" опубликовал на официальном сайте заявление генерального менеджера клуба Дага Армстронга о состоянии здоровья 36-летнего защитника Джея Боумистера, потерявшего сознание во время первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с "Анахайм Дакс".

"За 7 минут 50 секунд до конца первого периода Джей Боумистер после завершения смены перенес сердечный приступ и упал со скамейки. К счастью, благодаря оперативной реакции врачей "Анахайма" и медицинского персонала арены, состояние Джея удалось стабилизировать. Он мог реагировать и двигаться по дороге в медицинский центр Калифорнийского университета в Ирвине. В настоящий момент времени Джей находится в сознании и проходит дальнейшее медобследование. Мы сообщим о состоянии Джея позже", – сказано в официальном заявлении.

Джей Боумистер / Фото: Getty Images

Отметим, что Джей Боумистер выступает в НХЛ с 2002 года, он провел 1240 матчей и набрал 424 (88 шайб + 336 передач) очка. Защитник также играл за "Флориду" (2002-2009) и "Калгари" (2009-2013), а с 2013 года является хоккеистом "Сент-Луиса", с которым в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли.

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Выступая за сборную Канады, Боумистер завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 2014 года. Также защитник по два раза выигрывал чемпионат мира (2003, 2004) и Кубок мира (2004, 2016).

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