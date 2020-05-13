"Это уже будет фигурное катание": из-за коронавируса хоккеистам запретят драться на льду

Специалисты по инфекционным заболеваниям заявили, что игрокам Национальной хоккейной лиги придется принять дополнительные меры предосторожности, чтобы безопасно играть в условиях пандемии коронавируса. Среди них – исключение драк на льду.

Читайте также: "Злосчастный короновирус, организм не справился": трагедия в семье российского хоккеиста и дочери звезды кино

Полный список ограничений для НХЛ выглядит следующим образом:

полная защита лица маской;

запрет на драки;

запрет на стычки после свистка;

тренеры на время встречи надевают защитную маску и соблюдают дистанцию на скамейке;

крайние нападающие должны находиться в 60 сантиметрах от точки вбрасывания во время самого вбрасывания;

запрет на плевки на лед и скамейку запасных.

Реклама

Смотрите обзор ярких драк в НХЛ:

Читайте также: Трамп сказал начинать, но только для ТВ: план возвращения спорта в США с посадкой через два места

НХЛ ответила на эти предположения тем, что примет все необходимые меры, но "вряд ли они значительно повлияют на ход игры". Между тем болельщики уже успели выразить свой скепсис по поводу реализации этих рекомендаций. "Тогда это уже будет не хоккей, а фигурное катание", – пишут фанаты в соцсетях.

Реклама

Смотрите историю близнецов-хоккеисток:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама