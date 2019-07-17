"Это вам не унитаз": в США разразился скандал из-за гнусного использования Кубка Стэнли

Американский журналист раскритиковал хоккеистов, которые едят из трофейной чаши сами и кормят из нее своих собак

Американский журналист The Hockey News Кен Кэмпбелл выразил недовольство поступком нападающего "Сент-Луис Блюз" Робби Фаббри, накормившего собак спагетти прямо из главного трофея НХЛ Кубка Стэнли, а также потребовал от игроков относиться к трофею с большим почтением.

"Игроки так усердно трудятся, чтобы выиграть эту прекрасную чашу, что означает кульминацию мечты всей жизни. И после такого вы позволяете своей собаке есть спагетти и фрикадельки из нее? Или считаете нормальным положить туда своего ребенка без подгузника, который может справить нужду? Позволяете лошади есть из трофея, бросаете его в бассейн?" – написал Кэмпбелл в своей авторской статье под названием "Эй, парни! Кубок Стэнли – это не унитаз, не собачья миска и не тарелка для еды, так что перестаньте так с ним обращаться".

Журналист также написал пост в своем Twitter, негативно отозвавшись о поступке форварда "Блюз". "Я уверен, что следующий парень из "Сент-Луис Блюз", который получит Кубок Стэнли, будет в восторге от того, что собаки Робби Фаббри ели спагетти и фрикадельки из него в понедельник. Удивительно, как НХЛ позволяет игрокам относиться к Кубку как к собачьей миске", – отметил Кэмпбелл.

Ранее мы писали, что игрок "Сент-Луиса" позавтракал хлопьями из Кубка Стэнли. Таким образом отметился 22-летний канадский защитник Винс Данн – да-да, он отведал хлопья с молоком прямо из престижного хоккейного трофея, добытого его командой.

Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

Также сообщалось, что украинец напоил деда шнапсом из Кубка Стэнли. Опять-таки, это произошло в рамках путешествия трофея по малым родинам игроков "Сент-Луис Блюз". В данном случае Кубок отправился в Сент-Альберт, где родился защитник "Блюз" с украинскими корнями Колтон Парайко. Дедушка Колтона, когда подняли второй тост, выпил прямиком из трофея.

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