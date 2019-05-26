Финал ЧМ-2019: онлайн трансляция матча Канада – Финляндия

Текстовая трансляция с видеоповторами главного поединка чемпионата мира по хоккею

Канадцы в финале фавориты. Фото: AFP

Сегодня последний игровой день на чемпионате мира по хоккею. Финал! В сражении за золотые медали сойдутся сборные Канады и Финляндии. Интересно, что именно эти команды открывали чемпионат мира матчем в группе и тогда финны выиграли – 3:1.

Что касается встреч в финале, то их было три. И каждый раз Канада обыгрывала Финляндию: в 1994-м году – 2:1 Б, в 2007-м – 4:2 и в 2016-м – 2:0. И в финале ЧМ-2019 фавориты "Кленовые листья". Коэффициент на победу Канады в основное время - 1.82, на ничью – 4.50, на победу Финляндии – 3.55. Котировки на чемпионство: Канада – 1.50, Финляндия – 2.60.

Матч Канада – Финляндия начнется в 21:15 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка фото и видеоповторами голов.

КАНАДА – ФИНЛЯНДИЯ – 0:0

Путь в финал. Сборная Канады заняла первое место в своей группе, опередив на два очка Финляндию. В четвертьфинале канадцы в драматическом поединке обыграли Швейцарию, сравняв счет за 0,4 секунды до конца третьего периода. А далее была легкая прогулка с Чехией.

Финны в 1/4 финала в овертайме вырвали победу у принципиальных соседей шведов. А вот в полуфинале сотворили сенсацию, обыграв главного фаворита турнира Россию.

Обзор полуфинала Канада – Чехия

Обзор полуфинала Россия – Финляндия

Сборная Канады является самой титулованной в мире. "Кленовые листья" 26 раз выигрывали чемпионаты мира. Год назад канадцы заняли четвертое место, проиграв в матче за "бронзу" американцам. А чемпионом мира-2018 стала сборная Швеции, обыгравшая по буллитам Швейцарию.

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