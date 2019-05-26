Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости хоккея

Финал ЧМ-2019: онлайн трансляция матча Канада – Финляндия

26 мая, 13:33

Текстовая трансляция с видеоповторами главного поединка чемпионата мира по хоккею

Канадцы в финале фавориты
Канадцы в финале фавориты. Фото: AFP

Сегодня последний игровой день на чемпионате мира по хоккею. Финал! В сражении за золотые медали сойдутся сборные Канады и Финляндии. Интересно, что именно эти команды открывали чемпионат мира матчем в группе и тогда финны выиграли – 3:1.

Что касается встреч в финале, то их было три. И каждый раз Канада обыгрывала Финляндию: в 1994-м году – 2:1 Б, в 2007-м – 4:2 и в 2016-м – 2:0. И в финале ЧМ-2019 фавориты "Кленовые листья". Коэффициент на победу Канады в основное время - 1.82, на ничью – 4.50, на победу Финляндии – 3.55. Котировки на чемпионство: Канада – 1.50, Финляндия – 2.60. 

Матч Канада – Финляндия начнется в 21:15 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка фото и видеоповторами голов.

КАНАДА – ФИНЛЯНДИЯ – 0:0

Путь в финал. Сборная Канады заняла первое место в своей группе, опередив на два очка Финляндию. В четвертьфинале канадцы в драматическом поединке обыграли Швейцарию, сравняв счет за 0,4 секунды до конца третьего периода. А далее была легкая прогулка с Чехией. 

Финны в 1/4 финала в овертайме вырвали победу у принципиальных соседей шведов. А вот в полуфинале сотворили сенсацию, обыграв главного фаворита турнира Россию.

Обзор полуфинала Канада – Чехия

Обзор полуфинала Россия – Финляндия

Сборная Канады является самой титулованной в мире. "Кленовые листья" 26 раз выигрывали чемпионаты мира. Год назад канадцы заняли четвертое место, проиграв в матче за "бронзу" американцам. А чемпионом мира-2018 стала сборная Швеции, обыгравшая по буллитам Швейцарию.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат мира по хоккею, ЧМ-2019 по хоккею, сборная Канады по хоккею, сборная Финляндии по хоккею

Вы сейчас просматриваете новость " Финал ЧМ-2019: онлайн трансляция матча Канада – Финляндия". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Разочарованные фанаты "Игры престолов" требуют переснять финал

Шарлиз Терон объяснила, почему считает своего сына девочкой

В Одесскую обл. залетела птица, которую давно не видели в Украине

Как пополнить запасы йода в организме

Украинские чиновник и журналист поссорились из-за любви к Бандере

Недорогой ноутбук для массового пользователя с собственной фишкой

Проведен эксперимент с суперпозицией «кота Шредингера»

В Украине нашли способ, как сэкономить на строительстве дорог

Археологи нашли в Сахаре остатки неизвестной цивилизации

Минимальные зарплаты украинцев сравнили с европейскими

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Это надо видеть: в Голландии судья засчитал гол, который сам же и забил

Сегодня, 05:50

Да-да, в Нидерландах возможно и такое!

Без медальной интриги, но с борьбой за еврокубки: расписание и результаты 31 тура чемпионата Украины

Вчера, 19:15

В чемпионате Украины осталось определить, кто отправится в еврокубки, а кто – в Первую лигу

Космический гол на Гагарина: критик Блохина забил в подкате с 20 метров – в девятку!

Вчера, 18:59

Судьбу матча "Десна" – "Арсенал" решил невероятный по красоте удар в исполнении Андрея Богданова

19-летняя украинка Даяна Ястремская выиграла теннисный турнир в Страсбурге

Вчера, 18:48

Юная украинская теннисистка в финале обыграла француженку Каролин Гарсию

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: расписание, результаты, таблицы

24 мая, 23:28

Наша "молодежка" четвертый раз поехала на мундиаль, до этого украинские футболисты всегда выходили в плей-офф

Какие сюрпризы ждут пенсионеров в Украине

Фигуриста довели до самоубийства и обвинили посмертно

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь