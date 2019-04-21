Финал глазами арбитров: видео со шлемов судей УХЛ

Шлемы арбитров матча "Донбасс" – "Днепр" были оборудованы камерами GoPro

Перед финальным матчем. Фото: uhl.com.ua

На матчах решающей части плей-офф Украинской хоккейной лиги шлемы арбитров были оборудованы камерами GoPro, которые позволили получить видео поединков "от первого лица". Такое нововведение позволило судейским бригадам досконально разбирать матчи и делать работу над ошибками.

Кроме этого после финальных матчей плей-офф во всех болельщиков появилась возможность увидеть поединок серии за золото чемпионата между "Донбассом" и "Днепром" глазами арбитра:

Напомним, что донецкий "Донбасс" в седьмой раз в своей истории стал чемпионом Украины по хоккею. В финальной серии до четырех побед "Донбасс" обыграл херсонский "Днепр" – 4:1.

Ранее мы писали про гол года в НХЛ: хоккеист зубами забросил шайбу в ворота соперников. Джо Павелски помог "Сан-Хосе" обыграть "Вегас" в первом матче плей-офф.

Ранее мы рассказывали, как мотивационная речь тренера "Коламбуса" помогла его игрокам установить историческое достижение. "Коламбус" на выезде победил "Тампу Бэй" со счетом – 4:3. И стал шестым в истории плей-офф клубом, выигравшим матч у победителя регулярного чемпионата после того, как отыграл не менее трех шайб.

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