Финны выбили действующих чемпионов мира и вышли на россиян на ЧМ-2019

Действующие чемпионы мира шведы проиграли финнам и вылетели из плей-офф ЧМ-2019

Финны выбили шведов из плей-офф ЧМ-2019. Фото: Reuters

Сборная Швеции проиграла команде Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею со счетом 4:5 в овертайме. В составе сборной Швеции отличились Йон Клингберг, Патрик Хернквист, Элиас Петтерссон, Эрик Густафссон. За финнов забили Нико Миккола, Петтери Линдбом, Яни Хаканпяя, Марко Анттила, Сакари Маннинен. В воротах чемпионов мира шведов играл Хенрик Лундквист. Ворота сборной Финляндии защищал Кевин Ланкинен.

Ранее действующие чемпионы мира шведы заняли третье место в группе B – пять побед подряд, два поражения. Финны заняли второе место в группе А – пять побед, два поражения. Команда Юкки Ялонена набрала очки в шести матчах из семи на групповом этапе ЧМ-2019. Шведы выиграли два чемпионата мира подряд – в 2017 и 2018 годах. Финны на ЧМ-2018 вылетели в 1/4 финала.

В параллельном матче чехи разгромили немцев и вышли в полуфинал, где сыграют с Канадой. В свою очередь, финнам в 1/2 финала достался главный фаворит – сборная России.

Финляндия – Швеция – 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Миккола (Песонен, Маннинен), 01:00 (1:0); Клингберг (Нюландер, Веннберг), 02:38 (1:1, бол); Хернквист (Экман-Ларссон, Ларссон), 16:57 (1:2); Петтерссон (Ландсеког, Экман-Ларссон), 20:25 (1:3); Линдбом (Маннинен, Песонен), 25:04 (2:3); Хаканпяя (Маннинен), 29:08 (3:3); густафссон (Ландеског, Веннберг), 39:35 (3:4); Анттила (Оямяки, Лехтонен), 58:31 (4:4); Маннинен, 61:37 (5:4)

Ранее в четверг сборная Канады обыграла Швейцарию​ в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 со счетом 3:2 в овертайме. Победная шайба на счету Марка Стоуна, оформившего дубль. Но ранее в составе "кленовых листьев" отличился защитник Дэймон Сиверсон, который сравнял счет за 0,4 секунды до конца основного времени! У швейцарцев голы на счету форвардов Свена Андригетто и Нико Хишира​.

Еще в одном четвертьфинальном поединке чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла команды США со счетом 4:3 и вышла в полуфинал.

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