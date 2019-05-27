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Финский форвард Каапо Какко за 13 месяцев выиграл три золотые медали чемпионатов мира

27 мая, 12:13

Хоккеист становился чемпионом мира с юношеской, молодежной и взрослой сборными Финляндии

Каапо Какко на ЧМ-2019
Каапо Какко на ЧМ-2019. Фото: AFP

В воскресенье сборная Финляндии третий раз в своей истории выиграла чемпионат мира по хоккею. Для форварда сборной Финляндии Каапо Какко золотая медаль чемпионата мира-2019 стала третьей за последние 13 месяцев. Ранее 18-летний хоккеист выиграл чемпионат мира в составе юношеской сборной U18, а в январе 2019 года – чемпионат мира U20.

На чемпионате мира в Братиславе Каапо Какко в 10 матчах набрал 7 (6+1) очков.

Всего для Финляндии – это 14-й комплект мировых наград – 3 "золото", 8 серебряных медалей и 3 бронзы. А вот у канадцев в общей сложности стало 50 медалей за всю историю выступлений на чемпионатах мира: 26 золотых, 15 серебряных, 9 бронзовых. Таким образом, сборная Канады остается самой титулованной в мире. 


Ранее на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) были определены команды, которые автоматически квалифицируются на Олимпиаду-2022 в Пекине. В турнире примут участие 8 лучших команд по рейтингу IIHF, сформированному по итогам чемпионата мира в топ-дивизионе, плюс команда-хозяйка турнира. Остальные 3 места будут разыграны в квалификации. Таким образом на турнире сыграют сборные Швеции, Канады, России, Финляндии, США, Чехии, Швейцарии, Германии и Китая. Отметим, что хоккеисты Китая впервые в истории примут участие в олимпийском турнире.

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Тег чемпионат мира по хоккею, ЧМ-2019 по хоккею, сборная Финляндии по хоккею

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Источники:

Сегодня|Спорт , sport24.ru

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