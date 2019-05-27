Финский журналист съел газету, в которой прочил своей сборной провал на победном чемпионате мира

Филип Саксен предрекал команде Суоми четвертьфинал, а она взяла "золото" турнира, одолев в финале Канаду

Финский журналист Филип Саксен съел лист из газеты, где критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира-2019 по хоккею. "Я написал, что нынешняя сборная Финляндии - одна из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, чего я от них ожидал, - четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Теперь пришло время принести извинения", - рассказал журналист.

Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства, обыграв в решающем матче канадцев со счетом 3:1. Финляндия выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоеван в 1995 году, второй – в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии, которая принимала турнир и в этот раз, и тогда командой тоже руководил Юкки Ялонен.

Как сообщалось ранее, после завершения мирового первенства по хоккею была названа символическая сборная турнира. В нее попал всего один чемпион мира – Микко Лехтонен. В свою очередь, шведский нападающий Вильям Нюландер стал лучшим бомбардиром ЧМ, набрав 18 очков (5 шайб + 13 результативных передач).

Также мы писали, что финский форвард Каапо Какко за 13 месяцев выиграл три золотые медали чемпионатов мира. Хоккеист становился чемпионом мира с юношеской, молодежной и взрослой сборными Финляндии.

Накануне президент ХК "Донбасс" Борис Колесников рассказал, как можно повысить уровень украинского хоккея:

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