Финт Зидана на коньках: в матче Открытого кубка Донбасса-2020 забросили эффектную шайбу

"Кременчук" уступил "Днепру" во втором матче на турнире

Сегодня во втором матче предсезонного турнира Открытый кубок Донбасса-2020 "Кременчук" уступил "Днепру" со счетом 2:4. Главным украшением поединка стала эффектная шайба новичок кременчужан Андрея Денискина, отличившегося в воротах Александра Хомутова с разворота, сообщает официальный сайт Украинской хоккейной лиги.

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ХК "Кременчук" (Кременчуг) – "Днепр" (Херсон) 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – Дорофеев (Белоусов, Зайцев – бол.) – 03:30, 1:1 – Денискин (Дубинин, Горлушко) – 28:39, 1:2 – Чернышенко (Дорофеев, Каракулько) – 34:07, 1:3 – Дорофеев (Вишняков – бол. 5 на 3) – 40:36, 1:4 – Макаров (Дорофеев, Гасников – бол.) – 42:28, 2:4 – Денискин (Дубинин) – 54:36

В заключительном матче на турнире "Кремечук" встретится с ХК "Донбасс". Напомним, что в стартовом матче турнира "Кременчук" победил "Белый Барс".

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