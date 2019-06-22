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Форвард Джек Хьюз выбран под первым номером драфта НХЛ

22 июня, 09:09

Чемпион мира-2018 Каапо Какко продолжит карьеру в "Нью-Йорк Рейнджерс"

Хьюза выбрали первым
Хьюза выбрали первым. Фото: AFP

В Ванкувере завершился первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги 2019 года. Под первым номером в "Нью-Джерси Дэвилз" был выбран Джек Хьюз, под вторым в "Нью-Йорк Рейнджерс" – Каапо Какко, третий пик – Кирби Дах в "Чикаго Блэкхоукс".

Напомним, что Каапо Какко стал открытием чемпионата мира по хоккею, где сборная Финляндии в финале обыграла Каанаду.

Первый раунд драфта НХЛ:

  • "Нью-Джерси" — форвард Джек Хьюз (США) 
  • "Рейнджерс" — форвард Каапо Какко (Финляндия) 
  • "Чикаго" — форвард Кирби Дах (Канада) 
  • "Колорадо" — защитник Боуэн Байрэм (Канада) 
  • "Лос-Анджелес" — форвард Алекс Тюркотт (США) 
  • "Детройт" — защитник Мориц Зайдер (Германия) 
  • "Баффало" — форвард Дилан Козенс (Канада) 
  • "Эдмонтон" — защитник Филипп Броберг (Швеция) 
  • "Анахайм" — форвард Тревор Зеграс (США) 
  • "Ванкувер" — форвард Василий Подколзин (Россия) 
  • "Аризона" — защитник Виктор Седерстрем (Швеция) 
  • "Миннесота" — форвард Мэттью Болди (США) 
  • "Флорида" — вратарь Спенсер Найт (США) 
  • "Филадельфия" — защитник Кэмерон Йорк (США) 
  • "Монреаль" — форвард Коул Кофилд (США) 
  • "Колорадо" — форвард Алекс Ньюхук (Канада) 
  • "Вегас" — форвард Пэйтон Кребс (Канада) 
  • "Даллас" — защитник Томас Харли (США) 
  • "Оттава" — защитник Ласси Томсон (Финляндия) 
  • "Виннипег" — защитник Вилле Хейнола (Финляндия) 
  • "Питтсбург" — форвард Самюэль Пулен (Канада) 
  • "Лос-Анджелес" — защитник Тобиас Бьорнфот (Швеция) 
  • "Айлендерс" — форвард Симон Хольмстрём (Швеция) 
  • "Нэшвилл" — форвард Филип Томасино (Канада) 
  • "Вашингтон" — форвард Коннор Макмайкл (Канада) 
  • "Калгари" — форвард Джейкоб Пеллетье (Канада) 
  • "Тампа-Бэй" — форвард Нолан Фут (США) 
  • "Каролина" — форвард Райан Сузуки (Канада) 
  • "Анахайм" — форвард Брэйден Трейси (Канада) 
  • "Бостон" — форвард Джон Бичер (США) 
  • "Баффало" — форвард Райан Джонсон (США)

Кстати, мы ранее писали, что "Сент-Луис Блюз" победил "Бостон Брюинз" в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.


Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

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Тег хоккей, НХЛ, драфт

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