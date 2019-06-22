Форвард Джек Хьюз выбран под первым номером драфта НХЛ

Чемпион мира-2018 Каапо Какко продолжит карьеру в "Нью-Йорк Рейнджерс"

Хьюза выбрали первым. Фото: AFP

В Ванкувере завершился первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги 2019 года. Под первым номером в "Нью-Джерси Дэвилз" был выбран Джек Хьюз, под вторым в "Нью-Йорк Рейнджерс" – Каапо Какко, третий пик – Кирби Дах в "Чикаго Блэкхоукс".

Напомним, что Каапо Какко стал открытием чемпионата мира по хоккею, где сборная Финляндии в финале обыграла Каанаду.

Первый раунд драфта НХЛ:

"Нью-Джерси" — форвард Джек Хьюз (США)

"Рейнджерс" — форвард Каапо Какко (Финляндия)

"Чикаго" — форвард Кирби Дах (Канада)

"Колорадо" — защитник Боуэн Байрэм (Канада)

"Лос-Анджелес" — форвард Алекс Тюркотт (США)

"Детройт" — защитник Мориц Зайдер (Германия)

"Баффало" — форвард Дилан Козенс (Канада)

"Эдмонтон" — защитник Филипп Броберг (Швеция)

"Анахайм" — форвард Тревор Зеграс (США)

"Ванкувер" — форвард Василий Подколзин (Россия)

"Аризона" — защитник Виктор Седерстрем (Швеция)

"Миннесота" — форвард Мэттью Болди (США)

"Флорида" — вратарь Спенсер Найт (США)

"Филадельфия" — защитник Кэмерон Йорк (США)

"Монреаль" — форвард Коул Кофилд (США)

"Колорадо" — форвард Алекс Ньюхук (Канада)

"Вегас" — форвард Пэйтон Кребс (Канада)

"Даллас" — защитник Томас Харли (США)

"Оттава" — защитник Ласси Томсон (Финляндия)

"Виннипег" — защитник Вилле Хейнола (Финляндия)

"Питтсбург" — форвард Самюэль Пулен (Канада)

"Лос-Анджелес" — защитник Тобиас Бьорнфот (Швеция)

"Айлендерс" — форвард Симон Хольмстрём (Швеция)

"Нэшвилл" — форвард Филип Томасино (Канада)

"Вашингтон" — форвард Коннор Макмайкл (Канада)

"Калгари" — форвард Джейкоб Пеллетье (Канада)

"Тампа-Бэй" — форвард Нолан Фут (США)

"Каролина" — форвард Райан Сузуки (Канада)

"Анахайм" — форвард Брэйден Трейси (Канада)

"Бостон" — форвард Джон Бичер (США)

"Баффало" — форвард Райан Джонсон (США)

Кстати, мы ранее писали, что "Сент-Луис Блюз" победил "Бостон Брюинз" в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

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