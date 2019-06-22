Форвард Джек Хьюз выбран под первым номером драфта НХЛ
Чемпион мира-2018 Каапо Какко продолжит карьеру в "Нью-Йорк Рейнджерс"
В Ванкувере завершился первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги 2019 года. Под первым номером в "Нью-Джерси Дэвилз" был выбран Джек Хьюз, под вторым в "Нью-Йорк Рейнджерс" – Каапо Какко, третий пик – Кирби Дах в "Чикаго Блэкхоукс".
Напомним, что Каапо Какко стал открытием чемпионата мира по хоккею, где сборная Финляндии в финале обыграла Каанаду.
Первый раунд драфта НХЛ:
- "Нью-Джерси" — форвард Джек Хьюз (США)
- "Рейнджерс" — форвард Каапо Какко (Финляндия)
- "Чикаго" — форвард Кирби Дах (Канада)
- "Колорадо" — защитник Боуэн Байрэм (Канада)
- "Лос-Анджелес" — форвард Алекс Тюркотт (США)
- "Детройт" — защитник Мориц Зайдер (Германия)
- "Баффало" — форвард Дилан Козенс (Канада)
- "Эдмонтон" — защитник Филипп Броберг (Швеция)
- "Анахайм" — форвард Тревор Зеграс (США)
- "Ванкувер" — форвард Василий Подколзин (Россия)
- "Аризона" — защитник Виктор Седерстрем (Швеция)
- "Миннесота" — форвард Мэттью Болди (США)
- "Флорида" — вратарь Спенсер Найт (США)
- "Филадельфия" — защитник Кэмерон Йорк (США)
- "Монреаль" — форвард Коул Кофилд (США)
- "Колорадо" — форвард Алекс Ньюхук (Канада)
- "Вегас" — форвард Пэйтон Кребс (Канада)
- "Даллас" — защитник Томас Харли (США)
- "Оттава" — защитник Ласси Томсон (Финляндия)
- "Виннипег" — защитник Вилле Хейнола (Финляндия)
- "Питтсбург" — форвард Самюэль Пулен (Канада)
- "Лос-Анджелес" — защитник Тобиас Бьорнфот (Швеция)
- "Айлендерс" — форвард Симон Хольмстрём (Швеция)
- "Нэшвилл" — форвард Филип Томасино (Канада)
- "Вашингтон" — форвард Коннор Макмайкл (Канада)
- "Калгари" — форвард Джейкоб Пеллетье (Канада)
- "Тампа-Бэй" — форвард Нолан Фут (США)
- "Каролина" — форвард Райан Сузуки (Канада)
- "Анахайм" — форвард Брэйден Трейси (Канада)
- "Бостон" — форвард Джон Бичер (США)
- "Баффало" — форвард Райан Джонсон (США)
Кстати, мы ранее писали, что "Сент-Луис Блюз" победил "Бостон Брюинз" в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.
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