Форвард "Сент-Луиса" накормил собак из Кубка Стэнли

Робби Фаббри вместе с бабушкой покушал из трофея, а потом накормил животных

Фаббри кормит бабушку из Кубка Стэнли. Фото: Twitter

Нападающий "Сент-Луиса" Робби Фаббри провел свой день с Кубком Стэнли. 23-летний канадец посетил с трофеем ряд объектов в Миссисауга (Онтарио), включая местную больницу. Хоккеист также отпраздновал победу с семьей.

В ходе празднования Фаббри и его бабушка поели из трофея спагетти с фрикадельками. Хоккеист также накормил из чаши своих собак.

Недавно защитник "Сент-Луиса" Винс Данн провел свой день с Кубком Стэнли. 22-летний канадец позавтракал хлопьями с молоком прямо из трофея.

Ранее трофей побывал в Сент-Альберт, где родился защитник "Блюз" с украинскими корнями Колтон Парайко. Колтон с Кубком Стэнли отправился домой, где жила его бабушка и дедушка Том. Пока они ужинали в кругу друзей и близких, в центре комнаты стоял трофей с фотографией умершей Кэрол – бабушки хоккеиста, чтобы она могла присоединиться к ним. После все почтили память Кэрол персиковым шнапсом. Дедушка Колтона второй тост выпил прямиком из Кубка Стэнли.

Мы ранее писали, что "Сент-Луис Блюз" победил "Бостон Брюинз" в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Для достижения цели команде понадобилось 52 года – это рекорд НХЛ.

Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

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