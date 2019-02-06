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"Фрелунда" выиграла хоккейную Лигу чемпионов

Сегодня, 09:52

В финальном поединке шведы обыграли немецкий "Мюнхен"

Чествование победителей Лиги чемпионов
Чествование победителей Лиги чемпионов. Фото: Instagram
"Фрелунда" выиграла хоккейную Лигу чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a92/1bc/5c5a921bcd227.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a92/1bc/5c5a921bcd227.jpg Хоккей В финальном поединке шведы обыграли немецкий "Мюнхен"

В шведском Гетеборга состоялся финал хоккейной Лиги чемпионов. В поединке за трофей местная "Фрелунда" обыграла немецкий "Мюнхен" со счетом - 3:1. Таким образом, "Фрелунда" выиграла Лигу чемпионов в третий раз и является рекордсменом по этому показателю. 

Финал Лиги чемпионов

"Фрелунда" – "Мюнхен" – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

1:0 – Фагему (Геновей, Фриберг – бол.) – 10:32

2:0 – Лэш (Лундквист, Хяльмарссон – бол.) – 24:16

3:0 – Понтус Вестерхольм (Хяльмарссон, Лундквист – бол.) – 34:27

3:1 – Эхлиз (Седенберг, Воукс – бол. 6х4) – 51:29

Все финалы Лиги чемпионов:

2015. "Лулео" (Швеция) – "Фрелунда" (Швеция) – 4:2
2016. "Фрелунда" (Швеция) – "Кярпят" (Финляндия) – 2:1
2017. "Фрелунда" (Швеция) – "Спарта" (Чехия) – 4:3
2018. ЮИП (Финляндия) – "Векше Лейкерс" (Швеция) – 2:0
2019. "Фрелунда" (Швеция) – "Мюнхен" (Германия) – 3:1

Напомним, что казахстанский клуб "Арлан" стал победителем Континентального Кубка, обыграв североирландский клуб "Белфаст" со счетом – 3:2 Б. Но при этом не получит путевку в Лигу чемпионов из-за географического положения (клуб представляет Азию, а не Европу).

Ранее мы писали, что украинец Андрей Михнов выиграл Континентальный кубок по хоккею. В 2018 году победителем турнира стала минская "Юность", за которую выступал Михнов.

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Тег хоккей, хоккейная Лига чемпионов, Фрелунда

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Сегодня|Спорт

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