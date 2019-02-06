"Фрелунда" выиграла хоккейную Лигу чемпионов
В финальном поединке шведы обыграли немецкий "Мюнхен"
В шведском Гетеборга состоялся финал хоккейной Лиги чемпионов. В поединке за трофей местная "Фрелунда" обыграла немецкий "Мюнхен" со счетом - 3:1. Таким образом, "Фрелунда" выиграла Лигу чемпионов в третий раз и является рекордсменом по этому показателю.
Финал Лиги чемпионов
"Фрелунда" – "Мюнхен" – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
1:0 – Фагему (Геновей, Фриберг – бол.) – 10:32
2:0 – Лэш (Лундквист, Хяльмарссон – бол.) – 24:16
3:0 – Понтус Вестерхольм (Хяльмарссон, Лундквист – бол.) – 34:27
3:1 – Эхлиз (Седенберг, Воукс – бол. 6х4) – 51:29
Все финалы Лиги чемпионов:
2015. "Лулео" (Швеция) – "Фрелунда" (Швеция) – 4:2
2016. "Фрелунда" (Швеция) – "Кярпят" (Финляндия) – 2:1
2017. "Фрелунда" (Швеция) – "Спарта" (Чехия) – 4:3
2018. ЮИП (Финляндия) – "Векше Лейкерс" (Швеция) – 2:0
2019. "Фрелунда" (Швеция) – "Мюнхен" (Германия) – 3:1
Напомним, что казахстанский клуб "Арлан" стал победителем Континентального Кубка, обыграв североирландский клуб "Белфаст" со счетом – 3:2 Б. Но при этом не получит путевку в Лигу чемпионов из-за географического положения (клуб представляет Азию, а не Европу).
Ранее мы писали, что украинец Андрей Михнов выиграл Континентальный кубок по хоккею. В 2018 году победителем турнира стала минская "Юность", за которую выступал Михнов.
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