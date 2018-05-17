Где смотреть матч Россия – Канада на ЧМ-2018 по хоккею

Команды встретятся в 1/4 финала чемпионата мира

Сегодня на чемпионате мира по хоккею начинается стадия плей-офф. В первом четвертьфинальном матче встретятся сборные России и Канады.

В группе А сборная России заняла второе место (после Швеции), набрав 16 очков. А вот канадцы пропустили вперед Финляндию и США – 15 очков.

Матчи России на ЧМ-2018: Франция – 7:0, Австрия – 7:0. Беларусь – 6:0, Чехия – 3:4 ОТ, Швейцария – 4:3, Словакия – 4:0, Швеция – 1:3.

Матчи Канады на ЧМ-2018: США – 4:5 Б, Корея – 10:0, Дания – 7:1, Норвегия – 5:0, Финляндия – 1:5, Латвия – 2:1 ОТ, Германия – 3:0.

Интересно, что россиянине не обыгрывали канадцев на чемпионатах мира с 2011 года. И сегодня фавориты "Кленовые листья". Коэффициент букмекеров на исход матча в основное время: победа сборной России – 3.50, ничья – 4.60, победа команды Канады – 1.80. На итог матча: Россия – 2,60, Канада – 1,48.

Матч Россия – Канада начнется в 17:15 по киевскому времени.

Трансляции Россия – Канада в интернете:

Прямая видеотрансляция матча Россия – Канада на sport.segodnya.ua

Трансляции Россия – Канада на спутниковых каналах:

Arena Sport 1 HD (cro)

Arena Sport 2 (serbia)

C More Sport 1 HD (finland)

Channel 1 Russia / HD

Dvojka (RTV 2) / HD

FreeSports UK

Slovenia TV2 / HD

Sport 1 (Germany) / HD

Sport 1+ HD (germany)

Sport 3 Israel / HD

TV3 Sweden / HD

Belarus 5

DAZN europe [$] (geo/R)

TeleClub Sport PPV / HD

TSN 1 / HD (canada)

TSN 4 / HD (canada)

ViaPlay (sweden) / HD

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