Где смотреть матч сборной Украины по хоккею в отборе на Олимпиаду-2022 против Казахстана

За единственную путевку в финальный раунд квалификации борются четыре команды

Сборная Украины по хоккею

Сегодня в столице Казахстана стартует отборочный турнир зимних Олимпийских игр 2022 года по хоккею. Четыре сборные сразятся за единственный билет в завершающий раунд отбора. Среди них – и украинская команда. Мы сообщали, что на олимпийскую квалификацию в Казахстан отправились 23 украинских хоккеиста: пятеро легионеров и 18 представителей УХЛ.

В Нур-Султане сыграют сборные Казахстана, Украины, Польши и Нидерландов. В четверг "сине-желтые" откроют для себя турнир встречей с главным фаворитом турнира – командой хозяев. Начнется она в 15:30 по киевскому времени, а в Украине в прямом эфире ее покажет телеканал XSport. Трансляция начнется в 15:20.

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К слову, сегодня один матч уже закончился: поляки разгромили голландцев со счетом 8:0. Завтра Украина сыграет с Польшей в первой встрече дня.

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