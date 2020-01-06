Героем финала молодежного чемпионата мира по хоккею канадцы назвали телекамеру

Канада добыла волевую победу над Россией / Фото: iihf.com

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Вчерашний финальный поединок молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии до сих пор продолжают обсуждать. Еще бы! Ведь встречались два самых принципиальных соперника в хоккее, особенно на молодежном уровне. Как мы писали, Канада обыграла Россию в финале чемпионата мира по хоккею.

Напомним, "кленовые" перевернули счет с 1:3 на 4:3 и таки победили. В концовке встречи канадский хоккеист выбросил шайбу из своей зоны так, что она покинула пределы площадки. При этом "снаряд" попал в телекамеру, поэтому судьи никого не удаляли. Если бы шайба улетела на трибуны без контакта с посторонним предметом, то канадца отправили бы на лавку штрафников на две минуты. И тогда у россиян был бы шанс отыграться в большинстве. На этот счет канадские телевизионщики канала TSN пошутили: мол, их камера стала героем и спасла Канаду от удаления.

Вместо того, чтобы продолжать бороться, игроки России начали нервничать, спорить с судьями и заработали два удаления. Поэтому встречу канадцы доигрывали в большинстве, ожидая момент триумфа.

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