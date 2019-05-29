Герои с клюшкой: в Киеве раздали золотые свистки и шайбы, пообещали арену и помощь "Соколу"

Подробности торжественной церемонии награждения лучших по итогам сезона в Украинской хоккейной лиге

Селфи лучших. Капитан "Донбасса" Захаров с лучшим защитником Толстушко и "верным игре" Чердаком. Фото hcdonbass.com.

На следующий день после коронации нового чемпиона мира, Финляндии, итоги хоккейного сезона подвели в украинской лиге. Дебютная церемония "Герои хоккейного года" собрала под одной крышей практически всех главных украинских звезд ледовых площадок. Строгие костюмы и изысканные вечерние платья, галстуки, бабочки и игривые шпильки вместо тяжелой экипировки и прячущих лицо шлемов. Некоторые непривыкшие к таким нарядам прямо на парковке перед выходом на красную дорожку меняли удобные шлепки на строгие туфли.

Лучшим вратарем сезона стал Олег Петров из "Днепра", лучшие защитник, снайпер и нападающий защитного плана прописались в "Кременчуге" – Всеволод Толстушко, Николай Киселев и Тимур Гриценко соответственно, а награда нападающему отправилась в "Донбасс" к Виталию Ляльке. У дончан также был награжден белорус Илья Коренчук, как топ-легионер УХЛ, а Артем Пуголовкин стал автором "Золотой шайбы" – выезжая из-за ворот, он поднял шайбу на клюшку и, словно рукой, забросил ее в ближайший верхний угол между голкипером "Кременчуга" и каркасом ворот.

"Я даже не пробовал никогда, но думаю, что так забросить очень тяжело. Конечно, это показывает и мастерство, но больше такой момент, когда все сложилось. Очень тяжело так поднять шайбу, даже если на тренировке попробуешь, не с первого раза получится", – поделился с нами капитан "Донбасса" Виктор Захаров, награжденный за верность игре вместе с динамовцами Владимиром Чердаком и Валерием Середенко и "ледяным волком" Андреем Хапковым.

Вполне ожидаемо главную тренерскую награду отдали Сергею Витеру, который привел "Донбасс" к чемпионству.

Топ-коуч. Чемпион мира боксер Артем Далакян наградил Сергея Витера:

Лучший новичок оказался в стане "Белого Барса" – Денис Бородай. А джентльменом на льду признали хоккеиста "Кременчуга" Алексея Красильникова. "Золотая клюшка" ушла к Олегу Петрову из "Днепра", а свисток из того же драгметалла – к киевскому рефери Александру Батезатову. Лучшим украинским игроком, выступающим за границей, признали Андрея Михнова, ставшего чемпионом Польши с "Тыхы".

Топ-игроком женского чемпионата стала Дарья Цимеренко, которая помогла столичной "Украиночке" выиграть "золото" ЧУ. Получив награду, Дарья в первую очередь вспомнила брата, благодаря которому и вышла на лед с клюшкой в руках. Звездой юниорской хоккейной лиги стал Артем Целогородцев, который уже отвоевывает позиции и во взрослой команде "Днепра". А редакция газеты и сайта "Сегодня" – в пятерке лучших СМИ, освещающих украинский хоккей.

Участвовавший в награждении глава департамента молодежи и спорта Киевской госадминистрации Вадим Гутцайт пообещал сделать все, чтобы построить в столице современную ледовую арену, которых так не хватает. И отметил развитие детских хоккейных команд: "Мы приняли в коммунальную собственность детскую команду "Сокол". Мы уже ей помогали, а сейчас будем помогать еще больше".

Красота женской лиги. В хоккее уже не только настоящие мужчины:

Ранее исполнительный директор Украинской хоккейной лиги Алексей Брага рассказал нам о предстоящей церемонии награждения лучших в сезоне: "Мы уже доросли до таких мероприятий, как в НХЛ".

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