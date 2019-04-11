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Гол года в НХЛ: хоккеист зубами забросил шайбу в ворота соперников

Сегодня, 14:09

Джо Павелски помог "Сан-Хосе" обыграть "Вегас" в первом матче плей-офф

Павелски доигрывал встречу в маске
Павелски доигрывал встречу в маске. Фото: AFP

За океаном стартовала стадия плей-офф Национальной хоккейной лиги, в которой команды в сериях до четырех побед начали борьбу за главный трофей – Кубок Стэнли.

Переломную шайбу в первом раунде противостояния "Сан-Хосе Шаркс" и "Вегас Голден Найтс" (5:2) весьма необычным способом забросил капитан "акул" Джо Павелски. После броска защитника Брента Бернса от синей линии каучуковый диск вонзился в сетку рикошетом от его зубов.

Окровавленный Павелски тут же отправился в раздевалку, но вернулся к началу второго периода в защитной пластиковой маске и периодически ощупывал себя из-за дискомфорта.

"Мне наложили пару швов, нескольких зубов уже нет, но мы постараемся с этим разобраться и посмотрим, как я буду чувствовать себя дальше", – заявил американский форвард.

Ранее мы рассказывали, как мотивационная речь тренера "Коламбуса" помогла его игрокам установить историческое достижение. "Коламбус" на выезде победил "Тампу Бэй" со счетом – 4:3. И стал шестым в истории плей-офф клубом, выигравшим матч у победителя регулярного чемпионата после того, как отыграл не менее трех шайб.

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Тег НХЛ, шайба, Сан-Хосе Шаркс

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