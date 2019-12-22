Голевая передача вратаря помогла "Донбассу" обыграть "Днепр" в матче тура УХЛ

"Донбасс" обыграл "Днепр" "всухую" / Фото: УХЛ

В воскресенье вечером в Украинской хоккейной лиге состоялся матч команд из лидирующей группы: "Донбасс" бился с "Днепром" за второе место в таблице. Хозяевам арены в Дружковке удалось переиграть гостей из Херсона с "сухим" счетом 3:0, а их вратарь даже сделал голевую передачу. На днях мы писали, что в Херсоне сорвали матч лидеров чемпионата Украины.

"Донбасс" забрасывал шайбы на любой вкус. В первом периоде Олег Шишлянников отличился в равных составах, а вскоре форвард сборной Виталий Лялька убежал в отрыв и засветил на табло 2:0, когда команда играла в меньшинстве. Третий гол случился уже в самой концовке, когда "Днепр" заменил вратаря на полевого игрока и пытался отыграться. Вместо этого получил шайбу в пустые ворота от Филиппа Пангелова-Юлдашева. Причем подопечные Сергея Витера снова играли в меньшинстве.

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Примечательно, что голевую передачу на свой счет записал вратарь "Донбасса" Степан Горячевских. Кроме этого мини-подвига, кипер сделал шат-аут, сохранив свои владения в неприкосновенности. После этой победы донецкая команда обошла "Днепр" на два очка и заняла второе место. Лидирует же с 13-очковым отрывом "Кременчуг".

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