Грядут горячие ледовые зарубы: объявлено расписание престижного Кубка Донбасса по хоккею

За трофей международного турнира поспорят «Донбасс», «Кременчук», «Краковия» и «Земгале»

Сегодня объявили состав участников и расписание престижного хоккейного турнира Donbass Open Cup-2019. Восьмой розыгрыш традиционных соревнований пройдет на льду "Альтаира" в Дружковке с 6 по 8 сентября. Причем второй год подряд и пятый раз в своей истории турнир имеет статус международного.

В борьбе за трофей сойдутся четыре команды

"Донбасс", Донецк, Украина

"Земгале", Елгава, Латвия

"Краковия", Краков, Польша

"Кременчук", Кременчуг, Украина

Расписание матчей Donbass Open Cup-2019

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6 сентября, пятница

"Кременчук" - "Донбасс"

"Краковия" – "Земгале"

7 сентября, суббота

"Кременчук" – "Краковия"

"Донбасс" - "Земгале"

8 сентября, воскресенье

"Земгале" – "Кременчук"

"Донбасс" - "Краковия"

Напомним, что действующим обладателем трофея является латвийский "Земгале", который в сентябре попытается защитить свой титул.

Отметим, что недавно лучший хоккейный клуб Украины представил своего талисмана. Маскотом ХК "Донбасс" стала птица счастья – снегирь. Имя талисману дадут болельщики команды. Автору имени-победителя обещан игровой свитер хоккейного клуба.

Также мы писали, что Владимир Зеленский позволил россиянину выступать за сборную Украины. Российский нападающий "Донбасса" Александр Костиков получил украинский паспорт. Соответствующий указ подписал президент Украины. Это значит, что Костиков может теперь выступать за украинскую сборную по хоккею.

Владимир Зеленский – на хоккее. Смотрите видео

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