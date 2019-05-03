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ХК "Донбасс" подписал контракт с сыном известного украинского хоккеиста

3 мая, 17:51

Защитник Филипп Пангелов-Юлдашев провел прошлый сезон в Самаре

Филипп Пангелов-Юлдашев сейчас играет на чемпионате мира
Филипп Пангелов-Юлдашев сейчас играет на чемпионате мира. Фото: ХК "Донбасс"

Хоккейный клуб "Донбасс" заключил контракт с 25-летним украинским защитником Филиппом Пангеловым-Юлдашевым.

С сезона 2010/11 по 2014/15 сын известного нападающего сборной Украины Рамиля Юлдашева защищал цвета ХК "Толпар" из Уфы, выступая в Молодежной хоккейной лиге. Филипп провел 250 матчей в МХЛ заработав 81 очко (28+53) по системе "гол+пас".

Начиная с сезона-2015/16 украинец выступал в Высшей хоккейной лиге ("Звезда-ВДВ" Дмитров, "Дизель" Пенза, "Спутник" Нижний Тагил).

Прошлый сезон Пангелов-Юлдашев выступал за ЦСК ВВС из Самары, отыграв за сезон 42 матча.

Всего в ВХЛ защитник провел 165 поединков.

В текущем сезоне Пангелов-Юлдашев дебютировал в составе национальной команды Украины. В настоящее время Филипп выступает в составе сборной Украины на чемпионате мира D1B. Защитник провел все четыре поединка, при этом заработав 2 очка (1+1).

Ранее мы писали, что женская сборная Украины со стопроцентным результатом закончила отбор в Дивизион II В чемпионата мира. Таким образом, украинки в следующем сезоне выступят в группе В второго дивизиона. 

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Тег хоккей, ХК Донбасс, хоккеист

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Источник:

ХК "Донбасс"

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