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ХК "Донбасс" заключил контракт с нападающим из КХЛ

Сегодня, 17:58

Тигран Манукян выступал в Континентальной хоккейной лиге за "Авангард" и "Адмирал"

Манукян уже тренируется в донецком клубе
Манукян уже тренируется в донецком клубе. Фото: ХК "Донбасс"
ХК "Донбасс" заключил контракт с нападающим из КХЛ //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/88f/159/5c488f15976ab.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/88f/159/5c488f15976ab.jpg Хоккей Тигран Манукян выступал в Континентальной хоккейной лиге за "Авангард" и "Адмирал"

Хоккейный клуб "Донбасс" заключил соглашение с 21-летним нападающим Тиграном Манукяном. Воспитанник омской школы хоккея, в 2014 году был выбран "Авангардом" на Драфте КХЛ в первом раунде под общим №13, став первым выбором омского клуба на ярмарке юниоров. Манукян провел 157 игр в МХЛ, выступая за омских "Ястребов" и "Тайфун" (Приморский край), заработав 94 очка (39+55).

Также молодой нападающий имеет в активе 62 игры в ВХЛ. Форвард защищал цвета "Сарыарки" из Караганды и "Ермака" из "Ангарска".

В Континентальной хоккейной лиге провел 44 матча: 4 игры в составе омского "Авангарда" и 40 матчей – в свитере "Адмирала" из Владивостока.

В хоккейном клубе "Донбасс" форвард будет выступать под номером 97.

Ранее мы давали интервью с игроком "Донбасса" Виталием Лялькой: "Знаю, что зрители всегда ждут экшен". Второй бомбардир Украинской хоккейной лиги - о пользе антирекорда, верности №9, любимых фильмах о спорте, как забивал са­­мый красивый гол и что не получилось у Шуплера.

Напомним, что женская сборная Украины выиграла все матчи квалификации чемпионата мира по хоккею и в следующем году выступит в группе В второго Дивизиона.

хоккей, КХЛ, ХК Донбасс, хоккеист

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Источник:

ХК "Донбасс"

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