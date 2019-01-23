ХК "Донбасс" заключил контракт с нападающим из КХЛ
Тигран Манукян выступал в Континентальной хоккейной лиге за "Авангард" и "Адмирал"
Хоккейный клуб "Донбасс" заключил соглашение с 21-летним нападающим Тиграном Манукяном. Воспитанник омской школы хоккея, в 2014 году был выбран "Авангардом" на Драфте КХЛ в первом раунде под общим №13, став первым выбором омского клуба на ярмарке юниоров. Манукян провел 157 игр в МХЛ, выступая за омских "Ястребов" и "Тайфун" (Приморский край), заработав 94 очка (39+55).
Также молодой нападающий имеет в активе 62 игры в ВХЛ. Форвард защищал цвета "Сарыарки" из Караганды и "Ермака" из "Ангарска".
В Континентальной хоккейной лиге провел 44 матча: 4 игры в составе омского "Авангарда" и 40 матчей – в свитере "Адмирала" из Владивостока.
В хоккейном клубе "Донбасс" форвард будет выступать под номером 97.
Ранее мы давали интервью с игроком "Донбасса" Виталием Лялькой: "Знаю, что зрители всегда ждут экшен". Второй бомбардир Украинской хоккейной лиги - о пользе антирекорда, верности №9, любимых фильмах о спорте, как забивал самый красивый гол и что не получилось у Шуплера.
Напомним, что женская сборная Украины выиграла все матчи квалификации чемпионата мира по хоккею и в следующем году выступит в группе В второго Дивизиона.
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