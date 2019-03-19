Хоккеист ударом в голову отправил судью в нокдаун

Инцидент произошел в поединке любительских команд в Канаде, после чего делом занялась полиция

Хоккеист ударил судью по время матча любительских команд.

Хоккеист ударом в голову отправил судью в нокдаун //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/09d/ea6/5c909dea68e51.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/09d/ea6/5c909dea68e51.jpg 2019-03-19T09:44:59+02:00 Хоккей Инцидент произошел в поединке любительских команд в Канаде, после чего делом занялась полиция

Во время товарищеского матча любительских хоккейных команд в Канаде 45-летний Николас Сайр напал на судью, отправив того в нокаут. На видео инцидента видно, как мужчина вступил на некоторое время в словесную перепалку с арбитром, после чего ударил его в голову. Судья упал на лед и смог подняться спустя несколько секунд, а его коллега попытался утихомирить хоккеиста, но также едва не оказался на льду. На помощь судьям пришли хоккеисты двух команд.

Отмечается, что делом заинтересовалась местная полиция, открывшая расследование.

Как нужно объяснять судье, что он не прав. Инструкция из Канады pic.twitter.com/P47X15l9L4 — Артем Гаев (@gaevart) March 19, 2019

Ранее мы писали, что в неожиданный удар клюшкой между ног вывел хоккеиста из игры в поединке НХЛ. Линус Улльмарк отличился запрещенным приемом в матче "Торонто" – "Баффало".

Ранее мы писали, что легендарный боксер Эвандер Холифилд нокаутировал хоккеиста с одного удара. Американский боксер и форвард "Каролины" Джордан Мартинук провели шуточный спарринг после победы над "Сент-Луисом" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Бой закончился одним ударом. Бывший чемпион мира послал в "нокаут" хоккеиста, после чего партнеры по команде смогли лишь взять Мартинука за коньки и увести с площадки.

Также сообщалось, что знаменитый тренер Моуринью опозорился в России: португалец упал во время вбрасывания шайбы. Во время торжественной процедуры с наставником случился забавный казус – 56-летний специалист упал, поскользнувшись на ковре, но нападающий петербургского клуба Павел Дацюк быстро помог португальцу подняться.

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