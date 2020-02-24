Хоккеист застал врасплох вратаря соперника, закинув курьезную шайбу с нейтральной зоны

В матче 37-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги МХК "Динамо" обыграл "Ледяных Волков", отправив в ворота противника четыре шайбы. Украшением матча стала забавная шайба от защитника харьковчан Руслана Лисина. Игрок решился на бросок из нейтральной зоны, и шайба с отском от льда залетела в ворота. Кипер соперника Максим Дуве не ожидал такого подвоха.

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Ранее мы рассказывали, что хоккеисты НХЛ почтили память легенды НБА Коби Брайанта особым способом. В ночь на 24 февраля прошел матч регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" – "Эдмонтон Ойлерз". Игроки "Кингз" на этот матч вышли в джерси с номерами 24 и 8.

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Также добавим, что российский спорт потрясла еще одна драка. 11-летние хоккеисты устроили массовое побоище на льду – били даже лежачих. К боксерскому выяснению отношений прибегли игроки 2009 года рождения на турнире в Тольятти.

Смотрите видео, как тренер детской хоккейной команды подрался с командой противника:

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