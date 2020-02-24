Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,41

Хоккеист застал врасплох вратаря соперника, закинув курьезную шайбу с нейтральной зоны

24 февраля, 13:19

Игрок МХК "Динамо" Руслан Лисин шокировал вратаря "Ледяных Волков"

В матче 37-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги МХК "Динамо" обыграл "Ледяных Волков", отправив в ворота противника четыре шайбы. Украшением матча стала забавная шайба от защитника харьковчан Руслана Лисина. Игрок решился на бросок из нейтральной зоны, и шайба с отском от льда залетела в ворота. Кипер соперника Максим Дуве не ожидал такого подвоха.

Читайте также: звезды хоккея приехали в Полтаву и провели тренировку на льду

Реклама

Ранее мы рассказывали, что хоккеисты НХЛ почтили память легенды НБА Коби Брайанта особым способом. В ночь на 24 февраля прошел матч регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" – "Эдмонтон Ойлерз". Игроки "Кингз" на этот матч вышли в джерси с номерами 24 и 8.

В тренде
Онлайн вечера бокса в Броварах: бои Дениса Беринчика и Макса Бурсака

Также добавим, что российский спорт потрясла еще одна драка. 11-летние хоккеисты устроили массовое побоище на льду – били даже лежачих. К боксерскому выяснению отношений прибегли игроки 2009 года рождения на турнире в Тольятти.

Смотрите видео, как тренер детской хоккейной команды подрался с командой противника:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

хоккей чемпионат Украины по хоккею УХЛ Ледяные Волки

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Хоккеисту, потерявшему сознание во время матча, вживили специальный прибор для сердца
Хоккеисту, потерявшему сознание во время матча, вживили специальный прибор для сердцаХоккей
Одним ударом завалил 104-килограммового задиру: эпическая драка в матче
Одним ударом завалил 104-килограммового задиру: эпическая драка в матче "Уток"Хоккей
Звезды хоккея приехали в Полтаву и провели тренировку на льду
Звезды хоккея приехали в Полтаву и провели тренировку на льдуХоккей
Почти отыгрались с 0:4:
Почти отыгрались с 0:4: "Донбасс" отбирает очки у лидера чемпионата и рвется на первое местоХоккей
Размер не имеет значения:
Размер не имеет значения: "малыш" завалил "великана" в драке дня в НХЛХоккей
Водитель ледозаливочной машины стал героем матча НХЛ, отыграв в воротах полтора периода
Водитель ледозаливочной машины стал героем матча НХЛ, отыграв в воротах полтора периодаХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...