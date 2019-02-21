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Хоккеиста НХЛ дисквалифицировали за удар соперника клюшкой по голове

Сегодня, 14:06

Игрок "Филадельфии Флайерз" пропустит два матча за неспортивное поведение

Хоккеиста НХЛ дисквалифицировали за удар соперника клюшкой по голове Хоккей Игрок "Филадельфии Флайерз" пропустит два матча за неспортивное поведение

Защитник "Филадельфии Флайерз" Радко Гудас дисквалифицирован на два матча за атаку высоко поднятой клюшкой нападающего "Тампа-Бэй Лайтинг" Никиты Кучерова, сообщает пресс-служба НХЛ.

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Тампа" обыграла "Филадельфию" (5:2), Гудас ударил Кучерова клюшкой по голове. Чех отделался двухминутным штрафом. Однако по итогам слушаний комиссия решила, что это нарушение заслуживает серьезного наказания, тем более что Гудас уже неоднократно отмечался грубыми приемами.

Гудас не поможет "Флайерз" в ближайших матчах с "Монреаль Канадиенс" (22 февраля) и "Питтсбург Пингвинз" (24 февраля).

Ранее мы писали, что хоккеист из Казахстана отправил россиянина в нокдаун ударом в голову прямо во время матча. Павел Акользин одним ударом отправил Кирилла Петрова на лед во время матча КХЛ.

Также мы писали, что в матче НХЛ судья запрыгнул на бортик и ударил в лицо хоккеиста. Арбитр не заметил Джейми Бенна и ударом в голову сбил его с ног.

Напомним, что американский хоккеист отметил дебют в НХЛ зрелищной дракой. Трент Фредерик своим поступком вызвал восторг у отца, который был на трибунах.

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Тег видео, хоккей, НХЛ, Тампа Бэй Лайтнинг, Филадельфия Флайерз

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XSport

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