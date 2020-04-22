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Хоккеистка против бойца смешанного стиля: трансляция шоу "Без клюшек"

22 апреля, 18:44

Алексей Андрейцев

В бой вступают девушки: смотрите онлайн-битву между хоккеем и смешанными единоборствами

В период карантина Украинская хоккейная лига запустили цикл онлайн-баттлов "Без клюшек", в котором хоккеисты УХЛ соревновались в битве шуток и эрудиции. Недавно баттл вышел на новый уровень и теперь противостоят друг другу не только игроки разных команд, но и разных видов спорта.

А сегодня в битве впервые сойдутся представительницы прекрасной половины планеты: форвард харьковских "Пантер" Диана Ковтун и чемпионка лиги смешанных единоборств WWFC Светлана Гоцык.

Спортсменки будут соревноваться друг с другом и отвечать на вопросы болельщиков и ведущего. Прямая трансляция баттла будет доступна с 19:00 четверга, 23 апреля

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Ранее мы писали, что украинский хоккеист съел целую луковицу в прямом эфире. Александр Боевых сразился с Александром Кобцом в баттле "Без клюшек", и во время передачи бросил вызов баскетболисту.

Отметим, что ранее после онлайн-битвы хоккеиста и представителя американского футбола спортсменам пришлось выполнять необычные задания друг друга.

Читайте также: Самые яркие драки хоккеистов – подборка от УХЛ на карантине

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трансляция хоккеистка женский хоккей женский MMA Светлана Гоцык

Источник: УХЛ

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