Хоккеистки против футболистки: онлайн-трансляция шоу от УХЛ

Украинская хоккейная лига продолжает переносить спортивные баталии в онлайн, позволяя соревноваться между собой как игрокам УХЛ, так и представителям других видов спорта. Уже несколько недель подряд болельщики могут проводить время на карантине весело вместе с онлайн-баттлом "Без клюшек".

В субботу, 2 мая, состоится очередной онлайн-баттл между представительницами женского хоккея и футбола. На этот раз в битве сойдутся чемпионки Украины по хоккею в составе киевской "Украиночки" Элен и Элизабет Алиповы и многократная чемпионка Украины по футболу, вратарь ФК "Житлобуд-1" Ирина Санина. Проводить баттл будет постоянный ведущий программы Иван Унку.

Не выходя из дома, спортсменки не только померятся силами и определят сильнейшую, но и пообщаются с болельщиками, ответив на все их вопросы. Онлайн-баттл будет доступен в прямом эфире с 19:00.

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Ранее стало известно, когда в Украину вернется хоккей: в УХЛ назвали даты плей-офф, остановленного коронавирусом. В чемпионате Украины доиграют плей-офф перед стартом нового сезона – в сентябре.

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