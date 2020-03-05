Хоккеисту "Филадельфии" сломали руку шайбой во время матча с "Вашингтоном"

Неприятный инцидент произошел с нападающим "Филадельфии Флайерс" Джеймсом ван Римсдиком в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтон Кэпиталз" минувшей ночью. Вследствие попадания шайбы в руку у 30-летнего американского форварда выявили перелом. К слову, украинец из НХЛ получил жуткую травму во время матча.

Это случилось в эпизоде, когда швейцарский защитник "Вашингтона" Йонас Зигенталер набрасывал шайбу к воротам гостей из Пенсильвании. Ван Римсдик заблокировал бросок, но сам сразу же почувствовал боль. Джеймс покинул лед, проведя на площадке всего две минуты.

Позже у парня диагностировали перелом пальца. Утешением для него может служить то, что "Филадельфия" разгромила "столичных" на их льду со счетом 5:2, добыв седьмую победу подряд! "Летчики" занимают четвертое место в Восточной конференции, всего очко уступая тому же "Вашингтону". Команды провели уже по 66 матчей регулярного чемпионата.

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