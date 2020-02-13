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Хоккеисты "Днепра" и "Ледяных Волков" устроили массовую драку

13 февраля, 23:33

В потасовке принял участие играющий президент киевской команды

Хоккеисты "Днепра" и "Ледяных Волков" устроили массовую драку в концовке матча Украинской хоккейной лиги. В конце поединка произошла массовая драка, в которой принял участие и играющий президент "Ледяных Волков" вратарь Андрей Хапков. Суммарно за эту драку игроки команд получили 64 минуты штрафа.

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Стоит отметить, что "Ледяные Волки" потерпели поражение со счетом 2:8. По результатам регулярного чемпионата все 6 команд пройдут в плей-офф. 1-2 места попадают в полуфинал, остальные – в 1/4 финала.

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Ранее мы писали, что произошел шок во время матча НХЛ – олимпийский чемпион внезапно потерял сознание на скамейке. 36-летний канадский защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" Джей Боумистер внезапно потерял сознание по ходу первого периода встречи против "Анахайма". Игроку оказали экстренную помощь и отправили в больницу, матч был отменен.

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Днепр хоккей Ледяные Волки

Источник: Сегодня|Спорт

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