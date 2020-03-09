Хоккеисты "Кременчука" устроили шоу для болельщиков после победы в регулярном чемпионате

Игроки "Кременчука" устроили шоу для болельщиков в честь победы в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги. Хоккеисты устроили настоящее шоу-перекличку с местными кременчугскими болельщиками. Отметим, что в барабанном шоу принимали участие не только хоккеисты и болельщики клуба, но и юный сын одного из лидеров команды Дмитрия Орлова.

Напомним, что "Кременчук", заняв первое место в регулярном чемпионате, автоматически получает путевку в полуфинал плей-офф УХЛ. Противник кременчужан определится после розыгрыша четвертьфинальной серии между столичными "Ледяными Волками" и белоцерковским "Белым Барсом", которая стартует уже 11 марта в 17:30. Ранее стало известно расписание матчей плей-офф чемпионата Украины по хоккею.

Реклама

Ранее мы писали, что ХК "Донбасс" клуб поздравил 9 тысяч женщин. Подарки получили представительницы прекрасного пола, которые трудятся в сфере образования и здравоохранения. Подарки получили в Дружковке, Краматорске, Покровске, Константиновке, Славянске, Святогорске, Николаевке, Покровском и Константиновском районах.

Смотрите также сюжет про близнецов-хоккеисток:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама