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Хоккеисты "Кременчука" устроили шоу для болельщиков после победы в регулярном чемпионате

9 марта, 10:41

Александр Трикиша

Игроки и болельщики устроили грандиозную перекличку

Игроки "Кременчука" устроили шоу для болельщиков в честь победы в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги. Хоккеисты устроили настоящее шоу-перекличку с местными кременчугскими болельщиками. Отметим, что в барабанном шоу принимали участие не только хоккеисты и болельщики клуба, но и юный сын одного из лидеров команды Дмитрия Орлова.

Напомним, что "Кременчук", заняв первое место в регулярном чемпионате, автоматически получает путевку в полуфинал плей-офф УХЛ. Противник кременчужан определится после розыгрыша четвертьфинальной серии между столичными "Ледяными Волками" и белоцерковским "Белым Барсом", которая стартует уже 11 марта в 17:30. Ранее стало известно расписание матчей плей-офф чемпионата Украины по хоккею.

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Ранее мы писали, что ХК "Донбасс" клуб поздравил 9 тысяч женщин. Подарки получили представительницы прекрасного пола, которые трудятся в сфере образования и здравоохранения. Подарки получили в Дружковке, Краматорске, Покровске, Константиновке, Славянске, Святогорске, Николаевке, Покровском и Константиновском районах.

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чемпионат Украины по хоккею УХЛ ХК Кременчук

Источник: uhl.com.ua

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