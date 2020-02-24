Хоккеисты НХЛ почтили память легенды НБА Коби Брайанта особым способом

В ночь на 24 февраля прошел матч регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" – "Эдмонтон Ойлерз". Игроки "Кингз" на этот матч вышли в джерси с номерами 24 и 8. Таким способом хоккеисты почтили память легенды НБА Коби Брайанта, который выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" под этими номерами.

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Напомним, частный вертолет 41-летнего Брайанта потерпел крушение в Калабасасе 26 января. На борту находились девять человек, в том числе сам Коби и его 13-летняя дочь Джанна. Все они погибли.

Ранее мы сообщали, что вертолет, на котором разбился Коби Брайант, не имел лицензиидля полета во время тумана.

Кроме того, мы рассказывали, чтоприз лучшему игроку Матча звезд НБА назовут в честь Брайанта. Комиссионер НБА Адам Сильвер на пресс-конференции сообщил, что награда лучшему игроку Матча всех звезд будет названа в честь легенды "Лейкерс" Коби Брайанта.

Смотрите, как люди почтили память Коби Брайанта:

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

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