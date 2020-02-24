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Хоккеисты НХЛ почтили память легенды НБА Коби Брайанта особым способом

24 февраля, 09:40

Игроки "Лос-Анджелес Кингз" вышли в футболках с номерами баскетболиста

В ночь на 24 февраля прошел матч регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" – "Эдмонтон Ойлерз". Игроки "Кингз" на этот матч вышли в джерси с номерами 24 и 8. Таким способом хоккеисты почтили память легенды НБА Коби Брайанта, который выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" под этими номерами.

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Напомним, частный вертолет 41-летнего Брайанта потерпел крушение в Калабасасе 26 января. На борту находились девять человек, в том числе сам Коби и его 13-летняя дочь Джанна. Все они погибли.

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Ранее мы сообщали, что вертолет, на котором разбился Коби Брайант, не имел лицензиидля полета во время тумана.

Кроме того, мы рассказывали, чтоприз лучшему игроку Матча звезд НБА назовут в честь Брайанта. Комиссионер НБА Адам Сильвер на пресс-конференции сообщил, что награда лучшему игроку Матча всех звезд будет названа в честь легенды "Лейкерс" Коби Брайанта.

Смотрите, как люди почтили память Коби Брайанта:

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

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баскетбол хоккей НХЛ НБА Коби Брайант

Источник: Сегодня|Спорт

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