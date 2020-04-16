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Хоккей против американского футбола: как спортсмены выполняли задания друг друга

16 апреля, 21:25

Алексей Андрейцев

Хоккеист Андрей Жвачкин и тренер по физподготовке Игорь Бабенко выполнили челленджи после шоу "Без клюшек"

На прошлой неделе Украинская хоккейная лига провела первый межспортивный баттл "Без клюшек". В рамках онлайн-проекта "вне спортивной площадки" сошлись хоккей и американский футбол – честь своих видов спорта защищали игрок "Днепра" Андрей Жвачкин и тренер по физической подготовке, фармаколог и реабилитолог команды по американскому футболу "Stallions" Киев Игорь Бабенко.

В ходе битвы участники дали друг другу необычные домашние задания. И вот спортсмены выполнили их: хоккеист проверял свою силу в отжиманиях с клюшкой, а представитель американского футбола искал баланс и выполнял упражнение с мячом.

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Интересно, что в пятницу, 17 апреля, в 19:00 в новой межспортивной битве сойдутся капитан ХК "Донбасс" Виктор Захаров и капитан БК "Киев-Баскет" Максим Пустозвонов.

Ранее миниатюрная днепрянка с железной хваткой Алена Рассохина рассказала, почему променяла танцы на тайский бокс. Большое интервью с чемпионкой лиги смешанных единоборств WWFC доступно на нашем сайте.

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Источник: УХЛ

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