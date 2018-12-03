Хоккейная команда из Канады вышла на матч в украинских вышиванках

В канадском городе Дофин снова состоялась "Украинская ночь" – так представители украинской диаспоры называют хоккейный матч, когда местная команда выходит на лед в форме с украинской символикой. На этот раз в экипировке, стилизованной под вышиванки, сыграла юниорская команда Parkland Rangers. Видео с матча было опубликовано на станице Мирона Дмитровича в Facebook.

Также на арене звучала украинская музыка, а фамилии хоккеистов на спинах были написаны кириллицей.

"Украинская ночь" проходит в Дофине ежегодно, так как в этом городе очень большая украинская диаспора. Так, ранее в форме с элементами украинской вышиванки вышли на домашний матч хоккеисты команды "Дофин Кингс". Население города примерно на 40 процентов состоит из выходцев из нашей страны.

Ранее мы сообщали, что хоккейные болельщики выбросили на лед более 34 тысяч мягких игрушек. В матче АХЛ состоялась ежегодная акция Teddy Bear Toss.

Напомним, российский хоккеист спровоцировал грандиозную драку в НХЛ. Массовая драка после жесткого приема Михаила Сергачева произошла во время матча "Нью-Джерси" – "Тампа-Бэй".