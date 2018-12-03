Хоккейная команда из Канады вышла на матч в украинских вышиванках

Сегодня, 18:06

В Дофине ежегодно проводят "Украинскую ночь" для украинской диаспоры

Фото Facebook
Фото Facebook

В канадском городе Дофин снова состоялась "Украинская ночь" – так представители украинской диаспоры называют хоккейный матч, когда местная команда выходит на лед в форме с украинской символикой. На этот раз в экипировке, стилизованной под вышиванки, сыграла юниорская команда Parkland Rangers. Видео с матча было опубликовано на станице Мирона Дмитровича в Facebook.

Также на арене звучала украинская музыка, а фамилии хоккеистов на спинах были написаны кириллицей.

"Украинская ночь" проходит в Дофине ежегодно, так как в этом городе очень большая украинская диаспора. Так, ранее в форме с элементами украинской вышиванки вышли на домашний матч хоккеисты команды "Дофин Кингс". Население города примерно на 40 процентов состоит из выходцев из нашей страны.

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Ранее мы сообщали, что хоккейные болельщики выбросили на лед более 34 тысяч мягких игрушек. В матче АХЛ состоялась ежегодная акция Teddy Bear Toss.

Напомним, российский хоккеист спровоцировал грандиозную драку в НХЛ. Массовая драка после жесткого приема Михаила Сергачева произошла во время матча "Нью-Джерси" – "Тампа-Бэй".
видео, хоккей, вышиванка

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Источник:

Сегодня|Спорт

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