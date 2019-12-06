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Хоккейная лига Украины круче Ассоциации футбола в Facebook: новый рейтинг популярности в соцсети

6 декабря, 22:11

По числу подписчиков Украинская хоккейная лига обошла все остальные спортивные организации в стране

ХК "Донбасс"

ХК "Донбасс" / Фото: ХК "Донбасс"

Обнародован рейтинг самых популярных спортивных организаций Украины в Facebook. Первое место в этом списке заняла Украинская хоккейная лига, имеющая 120 147 подписчиков на своей официальной странице. По этому показателю она превзошла Украинскую ассоциацию футбола, у которой на данный момент порядка 119 тысяч подписчиков в Facebook.

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Также в пятерку самых популярных страниц вошли украинская футбольная Премьер-лига (32 253 подписчиков), Федерация баскетбола Украины (26 406 подписчиков) и WWFC (24 597 подписчиков) – организация, проводящая бои по смешанным боевым искусствам.

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Отметим, что в сезоне 2017/18 количество подписчиков Украинской хоккейной лиги насчитывало 46 000, что позволяло занимать седьмое место среди всех хоккейных лиг мира. По завершению сезона 2018/19 количество подписчиков страницы УХЛ выросло до 93 000, а на данный момент на страницу Лиги в в Facеbook подписалось свыше 120 000 болельщиков.

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хоккей Facebook ФФУ Украинская хоккейная лига

Источник: uhl.com.ua

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