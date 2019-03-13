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Хоккейные площадки сделают меньше на чемпионатах мира и Олимпиадах

Сегодня, 10:48

IHF намерена проводить турниры на площадках размера, который используется в США и Канаде

Сейчас матчи ЧМ проводят на больших площадках
Сейчас матчи ЧМ проводят на больших площадках. Фото: AFP
Хоккейные площадки сделают меньше на чемпионатах мира и Олимпиадах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8c3/c4d/5c88c3c4ddc39.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8c3/c4d/5c88c3c4ddc39.jpg Хоккей IHF намерена проводить турниры на площадках размера, который используется в США и Канаде

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) рекомендовал конгрессу организации рассмотреть и принять предложение о проведении международных соревнований на площадках североамериканского размера начиная с сезона-2021/22. 

Заседание совета проходит с 11 по 13 марта в финском Тампере. Одним из главных вопросов на нем стало обсуждение об изменении размеров площадок, на которых должны проводиться турниры под эгидой IIHF: чемпионаты мира и олимпийские турниры. Ранее глава IIHF Рене Фазель сообщил, что IIHF склоняется к проведению хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине и чемпионата мира того же года на площадках размера, который используется в США и Канаде (60х26 м). В настоящий момент соревнования IIHF проходят на ледовых площадках размером 60х30 м.

В 2022 году чемпионат мира примет Финляндия, в 2023 году – Россия, в 2024 году – Чехия, в 2025 году – Швеция. "Все чемпионаты мира в высших дивизионах среди взрослых, молодежных, юниорских и женских команд, а также олимпийские турниры будут проводиться на маленьких площадках. По другим дивизионам будем обсуждать, там многое зависит от инфраструктуры, так как мы понимаем, что не так просто поменять размеры, так как это стоит денег. Но все новые площадки будут возводиться согласно размеру 60х26", – отметил Фазель.

По словам главы IIHF, против решения по рекомендации конгрессу о переходе на площадки североамериканского размера никто не высказался. "На прошлой неделе в Цюрихе у нас было совещание комитета по координации и проведению соревнований, и все его члены высказались в пользу этих изменений. Все понимают, что теперь это будет другая игра, и все смотрят матчи Национальной хоккейной лиги, где видно, как проявляются мастерство и скорость игроков", – подчеркнул президент организации.

Ранее мы писали, что умер четырехкратный победитель Кубка Стэнли: его именем назван один из призов НХЛ.

Американские хоккейные болельщики забросали спортсменов игрушками:

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Тег хоккей, Рене Фазель, чемпионат мира по хоккею

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Источник:

ТАСС

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