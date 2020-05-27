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Хоккейные звезды вернутся уже в плей-офф : в НХЛ озвучили формат продолжения сезона

27 мая, 18:30

Елена Павлова Елена Павлова

Команды отобрали по проценту набранных очков в регулярном чемпионате

Сильнейшая хоккейная лига мира определилась с дальнейшим форматом нынешнего сезона. НХЛ объявила, что чемпионат будет возобновлен со стадии плей-офф, а регулярное первенство завершено досрочно. Ранее мы сообщали, что из-за коронавируса хоккеистам запретят драться на льду.

Однако в нынешнем сезоне в плей-офф пустят не 16 команд, как было раньше, а сразу 24 клуба. По 12 представителей делегируют Восточная и Западные конференции. Команды отобрали по проценту набранных очков в регулярном чемпионате. Также из-за большего количества участников команды сыграют предварительный раунд до трех побед.

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Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды сыграют в квалификационном раунде, пары которого составлены следующим образом:

Восточная конференция
"Питтсбург Пингвинз" – "Монреаль Канадиенс"
"Каролина Харрикейнз" – "Нью-Йорк Рейнджерс"
"Нью-Йорк Айлендерс" – "Флорида Пантерз"
"Торонто Мэйпл Лифс" – "Коламбус Блю Джекетс"

/ Фото: Getty Images

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Западная конференция
"Эдмонтон Ойлерз" – "Чикаго Блэкхоукс"
"Нэшвилл Предаторз" – "Аризона Койотс"
"Ванкувер Кэнакс" – "Миннесота Уайлд"
"Калгари Флэймз" – "Виннипег Джетс"

По результатам предварительного раунда в лиге останутся 16 команд, которые и выйдут в первый полноценный раунд плей-офф. Все матчи пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию. Планируется, что сезон НХЛ возобновится в конце июля. Точная дата пока неизвестна, но в НХЛ уже выбирают города, где будут доигрывать сезон.

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сезон НХЛ формат плей-офф НХЛ

Источник: NHL.com

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