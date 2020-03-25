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Хоккейный каток в Мадриде пришлось переоборудовать в морг из-за пандемии коронавируса

25 марта, 12:09

Вадим Авдасев

В Испании сейчас не до хоккея, а жертвами болезни становятся тысячи людей

Обо всех спортивных мероприятий в мире сейчас практически позабыли из-за коронавируса. Особенно в странах, где пандемия бушует со страшной силой. В Испании приняли решение складывать тела умерших на ледовом катке, а затем и начали его выполнять. Читайте также: коронавирус против спорта в режиме онлайн.

Ранее на ледовой арене играли в хоккей и керлинг. Теперь же ситуация вынудила пойти на неприятные меры и превратить ее в морг. По информации СМИ, все морги города переполнены людьми, которые скончались из-за коронавируса. Поэтому власть и решилась на такой шаг.

Региональное правительство заявило, что это "временная и чрезвычайная мера", призванная "уменьшить боль людей, потерявших родственников, и для облегчения ситуации в переполненных больницах". В Мадриде многие больницы настолько переполнены, что пациентов кладут на пол в коридорах.

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На данный момент Испания занимает четвертое место по количеству подтвержденных случаев в мире, после Китая, Италии и США, а также третье место по числу смертей. В канцелярии премьер-министра Испании подтвердили более 42 тысяч случаев инфицирования и около 3000 летальных случаев. За минувшие сутки был зафиксирован рекордный скачок смертности, за один день умерло 514 человек.

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Испания смерть Мадрид хоккей морг коронавирус

Источники: Фокус , isport.ua

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