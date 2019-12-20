Хоккейный тренер побил юного спортсмена в Одессе – у того подозрение на сотрясение мозга

"Кривбасс" выиграл, но его тренер "перестарался"

Неприятным оказалось завершение хоккейного матча ребят 2008 года рождения в Одессе, в котором встречались местные "Морские волки" и "Кривбасс". Гости из Кривого Рога выиграли со счетом 10:5. У бортика, что ведет к выходу, между хоккеистами завязалась драка. К слову, в Херсоне сорвали матч лидеров чемпионата Украины по хоккею.

Юные хоккеисты принялись выплескивать эмоции на соперников руками, ногами и спортивным инвентарем. Возможно, в конце концов судьи бы развели драчунов, однако в дело вмешался тренер гостей Сергей Брага. Вместо того чтобы разнимать мальчиков, он принял активное участие в "ледовом побоище". Нескольким "морским волчатам" досталось от тренера "Кривбасса", а больше всех пострадал голкипер – 11-летний Илья Бобров. На видео видно, как парня уложили на лед грубым приемом.

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По предварительной информации, Илья прошел томографию, у него повреждены мягкие ткани головного мозга, есть подозрение на сотрясение мозга. Одесский клуб отправил жалобу в украинскую молодежную хоккейную лигу. Также представители одесской команды написали заявление в полицию.

Смотрите сюжет о том, что и во взрослом чемпионате Украины бывают драки

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